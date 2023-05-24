全聯小時達5／27殺超大！滿2千現折500元　留言感謝騎士再送百元

▲全聯小時達擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」，對消費者也祭出超殺好康。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯小時達攜手foodpanda、UberEats，今年再度推出「527吾愛騎士感恩日」活動，宣告擴大規模，除了回饋騎士更大手筆外，消費者在5/27-5/28到全聯小時達下單，單筆滿2千元輸入折扣碼，直接現折500元，而在活動頁留言給騎士，再送小時達100元折價券，可說是折超大！

▲今年「527吾愛騎士感恩日」，當天騎士完成訂單就有4大好禮。（圖／業者提供）

全聯小時達表示，為感謝外送夥伴們辛勞付出，去年首度推出「527吾愛騎士感恩日」活動，當日統計送出超過3.3萬份感恩餐袋，受到許多騎士與消費者迴響，因此今年宣告擴大規模。

不論是全聯小時達、foodpanda、UberEats的外送夥伴，只要於5/27活動當天完成全聯任一訂單，即可享有4大好禮，包含：來店免費領怡漾鹼性離子水1瓶(588ml，限量20,000瓶) ；完成訂單配送加碼再抽Gogoro、iPhone 14等好禮；登錄再贈OFF COFFEE線上兌換券1張（限量1萬5千名）免費喝咖啡；而全台（含離島）當日配送最多「全聯小時達」訂單的騎士，還送多單獎勵金6,888元（共6名）。

▲騎士完成全聯訂單後，登錄就再送OFF COFFEE線上兌換券1張。（圖／業者提供）

除此之外，foodpanda、UberEats再加碼騎士好禮，其中foodpanda外送夥伴凡當日完成全聯訂單配送，有機會額外獲得foodpanda品牌兩截式雨衣（限量共100名）；另即日起至5/27於foodpanda外送夥伴專屬線上賣場購買裝備，消費滿500元輸入優惠碼「全聯愛外送夥伴」即享9折優惠，折扣無上限。

而Uber Eats外送合作夥伴，凡當日完成全聯訂單配送，則有機會額外獲得Uber Eats限量雨衣（共50名）或水壺（共38名）。

▲全聯小時達今年再度攜手foodpanda與UberEats，擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」。（圖／業者提供）

為了號召更多消費者感謝騎士兼做公益，今年「全聯小時達」針對消費者也推出三大活動，包括期間每筆小時達訂單，全聯皆會代為捐出5元給佩樺圓夢基金會零錢捐合作單位「心路基金會」。另即起至5/27，於活動頁留下感謝騎士的話或分享故事，即贈小時達「100元折價券」。

更殺的是，消費者在5/27-5/28 兩天到「全聯小時達」下單，單筆滿2,000元，輸入折扣碼【FLASH500】即可現折500元，業者自己也說「真的殺超大！」

▲全聯小時達今年再度攜手foodpanda與UberEats，擴大舉辦「527吾愛騎士感恩日」。（圖／記者林育綾攝）

全聯自營外送服務平台「全聯小時達」在2021年初推出，陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作，2年半時間從首波雙北50家門市擴展至全台超過600家，以每家服務門市半徑3-5公里計算，涵蓋全台將近100%外送區域。

統計至今，共服務超過千萬筆訂單，尤其雖然疫情過去，今年第一季業績還較去年同期成長超過5成、平均客單價成長4成，由此顯示消費者已依賴線上購物與外送到府方便性。

根據資策會產業情報研究所發布的《外送大調查》指出，雖然疫情已趨緩，但有近8成消費者未來願意使用或續用外送服務，可見外送服務的便利性已讓不少消費者依賴。而勞動部也統計，近3年來，外送人員成長超過3倍，去年暴增至14萬5,000人。

全聯小時達指出，繼去年首度喊出「方便生活、一鍵送達」口號後，今年將藉由商品選擇性更多元化、APP介面操作與版本等服務升級，期望年度業績可望較去年成長1成。