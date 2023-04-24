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外送平台也能點無印良品！限時3天優惠碼必收　茶包、文具都有

▲▼全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列，在Uber Eats也能點。（圖／業者提供）

▲全聯小時達首度上架「MUJI無印良品」系列，在Uber Eats也能點。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

外送平台除了生鮮、美食，也能點到「MUJI無印良品」了！Uber Eats攜手全聯小時達，首度上架無印良品系列200項熱銷品，無論是人氣零食、茶包、沐浴用品、保養品、文具等都有，目前共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區。全聯小時達也提供3天限時優惠，4/29~5/1輸入「HUG52051」單筆滿800元享88折。

▲▼全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列，在Uber Eats也能點。（圖／業者提供）

▲無印良品商品上架後，目前在外送平台上的前3名熱賣品。（圖／業者提供）

據外送平台數據顯示，全聯小時達的MUJI無印良品專區上線後就相當熱賣，前3名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」、「可可風味夾心餅乾」；另外89元銅板價，份量1至2人份的「相撲鍋湯底」與「雪濃牛骨湯底」也成為自炊新選擇。

專區上線後，除了購買生鮮自煮之外，也可以補齊文具，無印良品熱門長銷品像是「不鏽鋼剪刀」、「植林木不易透色雙環筆記本（橫線）」；或是沐浴用品、保養品、彩妝小物；長髮女孩必入手的地毯清潔滾輪、網路話題的縫隙清潔海綿等實用清潔用品，都能隨點即送。

▲▼全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列，在Uber Eats也能點。（圖／業者提供）

▲Uber Eats上目前共有18間全聯小時達門市提供「MUJI無印良品專區」。（圖／業者提供）

Uber Eats上目前共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，即日起至4/27，輸入優惠序號【PXMUJI】且於App上特定全聯小時達門市消費滿999元，並購買任一MUJI無印良品商品，可享單筆訂單9折優惠。

另「全聯小時達」也趁勞動節連假，推出3天限時優惠，4/29-5/1，輸入優惠碼【HUG52051】單筆滿800元享88折，並購買MUJI無印良品商品滿200元，再加碼贈200福利點，相當於享85.5折，無印良品鐵粉絕對不能錯過。

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