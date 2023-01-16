全聯小時達「初一到初五優惠」一次看！辦年貨免運、發財金天天領

▲「全聯小時達」在初一到初五期間，天天祭出優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

外送平台也搶過年商機！今年春節除了foodpanda推出「長輩稱謂優惠碼」天天搶紅包共666元之外；「全聯小時達」也從初一到初五天天推出優惠，像是福袋抽百萬現金、88元發財金天天領等；而1/20~1/29期間辦年貨，消費99元就享運費「0元」。

全聯為了協助消費者快速辦年貨，在1/20~1/29期間只要消費99元，就可享運費0元，最快40分鐘就可送到家。而1/22大年初一當天，小時達推出全台唯一線上福袋，內含懶散兔獨家聯名購物袋等多項商品，總價值超過1200元，只要588元就可以帶回家，還有機會抽中100萬現金、雙人機票、全支付加碼獎等200餘獎項。

只要於大年初一上午10點，透過「PXGo!全聯線上購」或 foodpanda上的全聯福利中心一鍵下單，就可把福袋送到家；初一當天16:00開獎直播，更加碼推出call out現金獎。

▲全聯小時達春節營業時間。（圖／全聯提供）

1/23大年初二～1/26大年初五期間，用小時達買年節禮盒，不僅不用出門省時省力，若輸入代碼「MONEY88」，還有88元發財金天天領。線上購物也祭出獨享的多款水果禮盒95折優惠，送禮自用兩相宜。

全聯小時達春節也隨實體門市照常營運，其中新北市的「中和中安」、台北市的「中山吉林」2店周邊，從 1/22大年初一上午9點起，一直到1/25大年初四，更提供24小時營業不打烊的服務。

▲全聯小時達在新北市的「中和中安」、台北市的「中山吉林」2店周邊，春節期間有24小時服務。（圖／全聯提供）

另外，外送平台foodpanda今天推出超有話題的「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八（1/21~1/29），每日上午11點準時公佈2款當日限定「親戚稱謂挑戰優惠碼」，無論美食外送或外帶自取，輸入優惠碼後消費滿333元可現折111元；生鮮雜貨/pandamart熊貓超市則會公佈稱謂解答，輸入後消費滿1,555元，可享現折555元的超值優惠，等於每天雙重優惠共666元紅包。

▲foodpanda今年推出「長輩稱謂優惠碼」大玩稱謂梗。（圖／業者提供）