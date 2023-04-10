蔬果爆殺銅板價1元、10元！全聯合作外送平台「連續12周1元起」

▲「全聯小時達」攜手Uber Eats，即日起連續12周銅板價活動，蔬果下殺只要1元、10元都有。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「全聯小時達」攜手Uber Eats，宣布推出會員專屬周周銅板價優惠，即日起至6月底連續12周，每周精選熱銷商品「爆殺1元起」！像是4月有牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍等只要10塊銅板價；5～6月還有紐西蘭加拉蘋果、金針菇、油切綠茶等只要1元，讓消費者省超大。

全聯表示身為「全台最大冰箱」不僅門市佈局綿密，還嚴選超過5000項商品上架「全聯小時達」，集結生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料、家用雜貨等，並主打線上線下同價，最快30分鐘送到家；今年第一季業績還較去年同期成長超過8成、平均客單價成長7成，顯示消費者依賴線上購物與外送到府的方便性。

此次「全聯小時達」攜手Uber Eats，首度推出周周銅板價Uber One會員獨享專屬優惠活動，即日起至6月底，每周精選一款熱銷商品，以1元、10元、19元下殺價促銷，讓會員用划算的價格在線上輕鬆採買。

像是4月祭出牛心番茄、溫室小黃瓜、筊白筍、絲瓜等，銅板價只要10元；而5、6月更分別有紐西蘭加拉蘋果、金針菇、悅氏山苦瓜油切綠茶、悅氏Light鹼性水等商品，爆殺價1元，買到就賺到。

除了會員銅板價優惠，全聯在「PXGo!全聯小時達」也回饋消費者，祭出首購限定單筆「滿600元折200元」；還有即日起至4/20，「單筆滿1500元，現折300元」的優惠活動。

▼「全聯小時達」攜手Uber Eats，4月到6月推出銅板價活動。（圖／業者提供）