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台師大「西瓜大胃王」比賽回歸！冠軍分享訣竅：用刷牙方式吃

▲▼歷經三年疫情影響，2023師大西瓜節今年強勢回歸，今天中午舉行西瓜大胃王比賽。（圖／台師大提供）

▲台師大西瓜節歷經三年疫情影響後強勢回歸，今天中午舉行西瓜大胃王比賽。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

歷經三年疫情影響，2023師大西瓜節今年強勢回歸，除了戀人間贈送西瓜的傳統外，今（24日）天中午更進行大胃王比賽，參賽選手全完不顧形象，抓起西瓜就是狂咬猛啃，加油聲更是不絕於耳，現場洋溢歡樂趣味，最後由「ME吃就隊」拿到第一名，並分享吃西瓜訣竅就是用「刷牙」方式，還有不要管面子。

2023師大西瓜節活動團隊總籌、公領系學生趙婞雅表示，西瓜節為專屬師大人的節日，而「西瓜傳情」是師大人的傳統。據說西瓜節的由來有兩個，首先當年台師大附近水果店林立，學生也比較窮苦含蓄，對喜歡的人若有有說不出的心頭愛意，會選擇價錢便宜的消暑聖品—西瓜來傳情達意。其次是因為西瓜的英文為watermelon，中文諧音是「我的美人」，藉此讚美愛戀的對象，表達追求之意。

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揮別疫情之後，台師大西瓜節今年強勢回歸，台師大指出，這是西瓜節因為疫情關係，停辦三年後重新出發，這次西瓜節團隊精心設計許多有趣活動企劃，除了戀人間贈送西瓜的傳統外，還舉辦創意攤位小遊戲，下周日（28日）舉辦「宇你一起唱瓜」校園演唱會。

▲▼歷經三年疫情影響，2023師大西瓜節今年強勢回歸，今天中午舉行西瓜大胃王比賽。（圖／台師大提供）

▲西瓜節為專屬師大人節日，「西瓜傳情」更是師大人的傳統。（圖／台師大提供）

台師大表示，本屆西瓜大胃王比賽，昨天先進行預賽，共有四支隊伍晉級今天決賽，每隊要派出四位選手共同合作，比賽注重趣味性，除基本的西瓜盤外，選手們還要抽籤決定「西瓜飲品」和「醬料」的搭配組合，並且在每一棒交棒時大喊接力口令：「我是西瓜大胃王，我的美人超漂亮！」

在歷經激烈決賽後，最終脫穎而出拿到第一名的是「ME吃就隊」，台師大表示，該隊由體育系鍾曜、人發系宇真、機電系張峻誠和機電系葉峻維等四位學生所組成。擔任最後一棒、衝到前方奪旗的張峻誠，也大方分享吃西瓜訣竅，就是用「刷牙」方式，還有不要管面子，但也自嘲說：「我吃起來應該還是很帥的。」

▲▼歷經三年疫情影響，2023師大西瓜節今年強勢回歸，今天中午舉行西瓜大胃王比賽。（圖／台師大提供）

▲「ME吃就隊」奪得台師大西瓜大胃王比賽冠軍。（圖／台師大提供）

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