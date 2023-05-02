YouTube更新「飲食失調規範」　吃播、大胃王頻道恐受影響

▲YouTube。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube日前宣布，將更新平台上飲食失調（Eating disorders，又稱飲食障礙症）規範，將刪除美化、宣揚飲食失調的內容，讓許多網友傻眼，認為之後吃播、大胃王等相關影片恐怕也會受到影響。

據《CNN》報導，YouTube於上月18日公布，正在更新平台上飲食失調的規則，這種影片內容可能包括進食後催吐、嚴格限制攝取卡路里等，或在有飲食失調背景下，體重被拿來霸凌等行為。

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YouTube指出，為避免敏感內容讓用戶有風險，會對有「可被模仿行為」類型的影片，限制成18歲用戶才能觀看，並計畫在9個國家的飲食失調相關內容下添加連結說明欄。此外，若YouTuber的影片因違反飲食失調規範而被刪除時，YouTube將教導如何創作對於觀眾傷害較小的影片內容。

▲星光奈奈。（圖／翻攝星光奈奈fb）



針對YouTube的新規範，正妹攝影師「星光奈奈」2日晚間表示，「在這次新規定中，我在想吃播有可能不能拍了」，並奉勸有開會員頻道的YouTuber快搬家，「不要把雞蛋都放在一個籃子裡 ，快把會員這功能搬家吧 ，新規定更苛刻了」。

網友看完紛紛留言，「那大胃王系列的可能都要轉型了」、「這下premium更不可能訂閱了！寧願看廣告給創作者賺錢也不給YT賺」、「都跑去抖音了」、「建議搬到推特」、「吃播也不行，太誇張」。