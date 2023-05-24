桃色美景登場！合歡東峰杜鵑盛開「假日高承載」　建議公車接駁

▲時序迎來初夏，合歡山東峰杜鵑已盛開，一片桃色花海令人心曠神怡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時序由春轉夏，花蓮縣政府自四月舉辦的「花蓮絕美步道」活動，已吸引超過6,000筆資料登錄，20條步道中的「合歡東峰步道」現在正值杜鵑花季，民眾可前往欣賞東峰杜鵑花盛開的美麗景致。

觀光處長張志翔表示，「花蓮絕美步道」活動精選20條花蓮北中南獨具特色的山海步道，鼓勵民眾走訪近郊步道，同時也推廣兩條入門級百岳，分別是太魯閣國家公園內的合歡東峰步道及石門山登山步道。合歡東峰步道屬於合歡群峰之一，全長1,100公尺、海拔高度 3,421公尺，四季景緻迥異，每年特別在五、六月玉山杜鵑盛放，山頭奼紫嫣紅美不勝收。

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另外鄰近的石門山登山步道全長僅784公尺、海拔高度3,237公尺，又被稱為台灣「八小巒」之一，擁有大草原的寬闊景觀，視野廣闊無垠。

▲合歡東峰步道屬於合歡群峰之一，全長1,100公尺、海拔高度 3,421公尺。



要注意的是杜鵑花季期間上山人車眾多，公路總局因應花季實施高乘載管制措施，管制期間為假日上午6時至11時，於西端管制點14甲線18K翠峰管制站、東端管制點台14甲線41k大禹嶺與台8線110k路口實施，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車及乙類大客車則不受限制，高乘載管制期間警方將視現場壅塞情形啟動每10分鐘放行20輛。建議西部民眾多搭乘大眾運輸前往，可搭乘南投客運6658A清境農場-合歡山賞花專車，於松雪樓站下車。



張志翔說，除了合歡東峰及石門山步道之外，其他步道亦各具特色，歡迎民眾前往「花蓮絕美步道」網站（http://hlbts.tw）欣賞更多花蓮精選步道，每條步道皆提供登山Youtuber丁小羽的縮時介紹影片、旅遊小叮嚀、周邊景點及推薦遊程步道等資訊，還有大家踴躍參加活動的照片牆，快來看看自己有沒有在裡面！另外也呼籲民眾落實「無痕山林」的準則，包含事前充分的規劃與準備、帶走垃圾及尊重野生動植物，共同守護自然的永續環境！

另外民眾來花蓮遊走歩道，千萬記得持「花蓮絕美步道字卡」與「指定拍照點」合照，上傳花蓮絕美步道活動網站，將可依完成的步道數量，獲得運動水壺、Goretex防水帽或雙人休閒椅等不同獎項，數量有限送完為止。