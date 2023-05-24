1隻2260元！「大王具足蟲」逼真玩偶驚呆　真的有人買：很可愛

▲大王具足蟲玩偶也超夯，超大尺寸長55cm。（圖／翻攝Yahoo奇摩拍賣）



網搜小組／劉維榛報導

台北名店拉麵公子推出一碗1480元的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，目前已完售，由於牠長相過於驚奇，且是海蟑螂的近親，更有「深海清道夫」之稱，讓不少人越看越害怕。如今有網友發現，「大王具足蟲」玩偶也超夯，長55公分特大抱枕曝光後，引來全場驚喊「有人送這個的話馬上丟垃圾桶！」

臉書粉專《Yahoo奇摩購物》搭上時事哏，貼出超夯的「大王具足蟲」玩偶，小編笑虧，「做成玩偶其實蠻可愛的...吧！」好奇打開賣場頁面，發現超逼真的「大王具足蟲」一隻最貴要2260元，特大版全長55公分，抱起來約一妹子的上半身之大，目前已賣出40隻。

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▲大王具足蟲玩偶最貴2000多元。（圖／翻攝Yahoo奇摩拍賣）



底下網友紛紛深呼吸回應，「可怕的是他的抱法」、「一隻2260元...會買的人，我佩服」、「這是送討厭又不得不送禮的人用的」、「這個我不行」、「太噁了吧，顏色深一點不就變蟑螂」、「商人真的很厲害」、「先培養感情就不會怕了」。

《ETtoday新聞雲》記者也另搜蝦皮拍賣，發現同樣商品卻賣2280元，已銷售36隻大王具足蟲，評價部分包括「實測長度50cm稱得上，要說55cm就勉強了...布料是較粗糙的那種，棉花填充得很紮實，不適合拿來當午枕，但抱著挺剛好」、「大隻又可愛，雖然主要材質是絨毛，摸起來並不是很柔軟，但還是很可愛」、「很可愛」。

不僅如此，誠品商誠則販售另一款長45公分的大王具足蟲，主打「翻過來就可發現大王具足蟲的七對關節肢」，售價為918元，目前已賣出4隻玩偶。

▼大王具足蟲話題十足。（圖／翻攝蝦皮拍賣）



▼另一款大王具足蟲，千元有找。（圖／翻攝誠品線上商城）

