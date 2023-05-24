獨／其實「爆紅拉麵裡的牠」不是大王具足蟲　專家提1隱憂！

▲大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／採訪報導

人氣拉麵店日前祭出限定版「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，掀起熱烈討論。不過，國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志指出，這其實並非大王具足蟲，而是詹姆斯具足蟲，是台灣去年（2022年）才正式登錄的生物種。

黃銘志向《ETtoday新聞雲》記者提到，台灣現在可以捕捉到的是詹姆斯具足蟲，而大王具足蟲棲息於墨西哥灣，之所以有這樣的誤會，推測可能是從日本翻譯過來的，雖然日本也沒有大王具足蟲，不過當地一間水族館有從美國引進，「中國之前在南海發現牠們，2017年才確認這種類，而台灣是到去年才正式登錄為台灣的生物種，對牠們的認知仍相當有限。」

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▲黃銘志致力研究詹姆斯具足蟲、道士具足蟲等。（圖／黃銘志提供）

黃銘志指出，詹姆斯具足蟲並不是傳統的食材，目前也還沒有相關數據能佐證，牠們生長的速度，所以對於生態上的影響，還無法斷定；不過，牠們是甲殼類生物，是否有潛藏的河豚毒、麻痺性貝毒等風險，更需要去重視，加上牠們是底棲類，可能也有重金屬汙染的疑慮，「因此衛生單位應該要去檢測，究竟是否符合食品安全。」

教授坦言，其實之前就聽聞基隆、瑞芳等地有在食用，並沒有出現中毒的案例，但謹慎起見，還是建議相關單位做進一步檢測。

▲目前對於詹姆斯具足蟲的認知與研究還很有限。（圖／黃銘志提供）

黃銘志也提到，「我的解剖實驗中，至少有2、30詹姆斯具足蟲及100隻道士具足蟲，牠的胃內物很多，也沒看到很飢餓的樣子，推測牠們在海底的食物還蠻多的，應該是不會長得太慢，數量可能也還蠻多的。」

最後，教授笑說，日本之前就把牠拿來做料理，雖然引起不小關注，但真正吃的人也不會太多，對於這次拉麵店炒起話題，他蠻樂見的，最好是能因此轉換成對具足蟲進一步的認識，及對深海生物的關懷與了解，「這會是很正面的教育意義。」