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民眾黨5立委+蔡壁如轉戰2024區域立委動向曝　他已開始跑地方行程

▲民眾黨立委吳欣盈（左起）、張其祿、。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委吳欣盈（左起）、張其祿、陳琬惠、賴香伶、邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨預計5月31日前完成區域立委提名協調或民調，6月7日由黨中央委員會公告提名名單。據記者掌握，民眾黨5位現任不分區立委中，對於轉戰區域立委事宜，邱臣遠表示有意參選台北市中正、萬華選區，賴香伶正在規劃中，不一定是桃園，張其祿則不排除把雙北、高雄都納入評估，而2022年底才就任立委的陳琬惠，近半年來靠揭弊打下知名度，透露若黨中央需要她選宜蘭立委，「我就來做」。另外，前立委蔡壁如則說，她的確有在思考，但要不要選還沒有決定。

針對是否有意願轉戰區域立委，邱臣遠今（24日）向《東森新媒體ETtoday》表示，他之前有向黨中央表達過參選中正、萬華選區立委的意願，最近也開始走一些地方行程，包括校園活動等，只是他最後仍會以黨中央的綜合考量為主。

張其祿指出，要看黨中央後續的安排，他身為民眾黨黨籍立委，就是配合黨的政策跟方向來做。對於回到高雄深耕可能性，張其祿說，這些方案都在評估中，民眾黨會以黨的優勢選區來做考慮，可能偏北部一點或都會區一點是優勢選區。至於選區會選在雙北？張其祿回應，這個都是綜合評估跟討論，不能現在有定論。

陳琬惠表示，她目前沒有規畫投入選區域立委，但她認為宜蘭應該要有個新政治的開始，這次確實是一個機會，她也看到藍綠中生代蠻蠢蠢欲動。對於在藍綠夾殺下參選會不會有點壓力？陳琬惠說，她沒有壓力，她上次還沒當委員前就已經選宜蘭縣長，那時候也是在藍綠之間；陳強調，「我覺得如果黨中央需要我做這件事情，我就來做」。

賴香伶說，不能說是意願，「我們就是正在規劃」，不一定會是桃園，畢竟還未確定是哪一區，尚在評估中。吳欣盈今對轉戰區域立委一事尚未表態。

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨前立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於是否轉戰區域立委，蔡壁如告訴記者，她的確有在思考，但要不要選還沒有決定，先思考一下；蔡也說她對此一直都有跟黨中央在討論，但目前還沒有結果，且黨中央也講不出來她要去哪個選區選。

至於被民眾黨台中市黨部主委江和樹視為活棋的民眾黨發言人楊寶楨今說，這要看黨內整體安排，黨內曾問她有沒有在台北選，所以最後要看黨的整體規劃。記者追問，不管台北或台中，只要黨徵召就會參選？楊寶楨說，她會跟黨內討論，她的確沒有避戰的理由，就看黨怎麼分配。

楊寶楨也說，台中主要是她的家人住在那邊，但她的確未在那邊經營過，而去年參選台北市松山、信義議員時，有經營過松山、信義選區，所以這可能要讓黨去思考看看，看怎樣配置人力上比較穩妥。

▼民眾黨發言人楊寶楨。（資料照／記者湯興漢攝）

▼民眾黨發言人楊寶楨。（資料照／記者湯興漢攝）

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