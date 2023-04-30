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胸部摸到硬塊！28歲女拖10個月「滲血流湯」　醫師搖頭：轉移了

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲若發現身體有異狀，務必及早就醫，免得情況變得更糟。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯振中／綜合報導

如果察覺身體有異常，千萬要及早就醫！一名28歲女子摸到乳房有硬塊，卻因為害怕就醫，於是遲遲沒有行動，沒想到過了10個月，硬塊竟變成12公分腫瘤，切片報告顯示「乳癌第4期」，讓醫師陳榮堅不禁感嘆，「如果不去面對它，只會造成更壞的結果。」

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，這名女患者進入診間時感覺十分焦慮，不願開口告知身體狀況，甚至還想直接走出診間，就算問什麼問題，也是遲遲不敢表達，後來在護理師的幫助下，才知道是要檢查乳房問題。

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陳榮堅請護理師幫忙女患者準備檢查，自己則先行迴避，直到被提醒「可以進來了」，才著手進行檢查，沒想到結果讓他十分傻眼，「才不到30歲的女生，左邊乳房有一個十二公分的腫瘤」，且還不斷滲出組織液、血液。

▼陳榮堅表示，因為女患者個性內向，加上家人有乳癌病史，因此遲遲不敢就醫。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

後來經果了解才知道，女患者從摸到硬塊，到變成12公分大的腫瘤，過程只有約10個月。後來經過切片，陳榮堅也確認，是罹患乳癌第4期，且已有轉移的情況。陳榮堅與女患者對談還發現，因為對方個性較為內向，又容易緊張、焦慮，加上母親、祖母曾罹患乳癌，所以害怕自己也有同樣的結果、遲遲不敢面對。

對此，陳榮堅感嘆，雖然現在科技進步，有許多武器能治療疾病，但若能早點面對、及早治療，初期乳癌開刀根本不會破壞形狀，也能少受很多苦，若是發生不好的事情，千萬不要因為過去的陰影而不敢面對，「如果不去面對它，只會造成更壞的結果。」

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