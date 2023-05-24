　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

▲▼小吃店,麵店,小菜,飲食,食品安全,消費,物價（圖／記者張一中攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅台日本作家「日本人的歐吉桑」經常分享台日差異，日前他提到，最喜歡的莫過於台灣的「打包服務」，因為在日本，大部分店家都會拒絕，他也直言，應該不少日本人跟他有一樣看法。話題掀起熱論，許多台灣網友洗版笑回，「我也喜歡打包。」

對於先前粉絲求問，「台灣有比日本好的地方嗎？」日本人的歐吉桑在粉專作出回應，他大讚，台灣很有人情味，早已普及的身分證號碼很方便，醫院費用也便宜，還可以擁有第二次機會（犯錯、失敗的機會），而且外語能力很強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

時隔多日，歐吉桑發現，他竟漏講了最喜歡的一點，那就是打包文化，「我相信應該超多日本人會認同。在日本有外帶的服務，但吃不下的東西幾乎不可能可以打包，餐廳、咖啡廳、婚禮、聚餐，剩下食物都不可以打包，理由是日本店家不能保證食物品質，所以大部分的店家會拒絕。」

歐吉桑直言，「我很喜歡把當天吃不下的東西先放冰箱，隔天再吃，所以對我來說，這是我最喜歡的台灣文化。」

對此，網友們紛紛回應，「我喜歡打包，然後回家加自己喜歡的菜啊料啊」、「其實感覺日本都是嚴格的考慮食安的問題，否則打包不是不好的文化，食材不浪費」、「自己花錢買的當然要打包，除非很難吃」、「其實我覺得打包的另外一個意義，就是不浪費食物」、「珍惜食物不浪費是一種好習慣」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
Netflix開抓台灣「寄生帳號」！4大QA一次看懂新制度
又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　最新預測路徑曝
水電工沒封瓦斯！女煮飯整間爆炸　全身38%燒傷慘死
獨／宜蘭出現「人臉河豚」！　釣客：50年第一次釣到
Netflix開抓共享帳號　這國100萬用戶「直接出走」
快訊／蔣經國文膽逝世！　去年才出書
第4波疫情專攻「天選之人」！　名醫曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　估6小時重回強颱之姿

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂新制度

幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　PTT罵爆：什麼爛東西

台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

11學生站一排低頭滑手機！角落驚見「1亮點」　網笑：他是個狠人

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

蔣經國文膽張祖詒105歲「無病痛自然死」　一手好筆94歲才寫小說

台師大「西瓜大胃王」比賽回歸！冠軍分享訣竅：用刷牙方式吃

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

又完美閃過！瑪娃「大幅度北轉」機率增　估6小時重回強颱之姿

Netflix開抓台灣「寄生帳號」！「4大QA」一次看懂新制度

幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　PTT罵爆：什麼爛東西

台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

11學生站一排低頭滑手機！角落驚見「1亮點」　網笑：他是個狠人

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

蔣經國文膽張祖詒105歲「無病痛自然死」　一手好筆94歲才寫小說

台師大「西瓜大胃王」比賽回歸！冠軍分享訣竅：用刷牙方式吃

次子留長髮遭疑「當女孩養」　林舒語委屈曝原因：世俗認知問題

預防天坑事件！桃市府加強5大安全措施　盼提升工地安全

金恩盃徵召謝淑薇惹議！　網協：她主動表達意願

嘉基醫學美容雷射治療皮膚斑點　脫下口罩也不怕

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

公園上廁所沒衛生紙求救外送員！他留言謝：好險⋯不然真的挫賽了

獅本週「洋投」風火輪？古林待命？餅總謎之微笑：都有可能

偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

中正萬華立委之戰　應曉薇：參選或輔選都不會缺席！

許基宏二軍連兩戰開砲　兄弟6比8遭味全逆轉

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

1圖看懂Netflix「新收費3方案」！

大王具足蟲拉麵爆紅！學者：近親是海蟑螂「口感像較鬆軟的蝦肉」

客人抽中5折餐廳不認帳　一看道歉文全怒了

穿牛仔褲出席婚宴！遭新娘弟強拉出去

思樂冰強勢回歸！業者證實了

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」

Netflix開抓寄生帳號！ 2族群氣炸

瑪娃轉強颱！綠島海上長泳宣布延期

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

更多熱門

相關新聞

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

每個人都是獨立的個體，有著獨一無二的性格魅力，如果好好將這些特質「發揚光大」，能幫助自己在日常人際相處和職場上更加如魚得水；你還不清楚自己其實擁有哪些「隱藏特質」嗎？日本網站《an.an》的人氣心理測驗，從選擇便當必備小菜來一窺你的喜好、擅長與不擅長的部分，快一起來測測看吧。

日本擬改免稅制度　先付再退稅防轉賣獲利

日本擬改免稅制度　先付再退稅防轉賣獲利

日女愛留「瀏海」台女很少見　網揭1關鍵：沒辦法

日女愛留「瀏海」台女很少見　網揭1關鍵：沒辦法

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

泰國、日本哪國好玩？過來人曝「全家出遊」秒選它

泰國、日本哪國好玩？過來人曝「全家出遊」秒選它

關鍵字：

台灣打包文化打包打包文化外食日本日本人的歐吉桑

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面