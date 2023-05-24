台灣「外食1現象」讓他超羨慕！　日人喊：最喜歡的文化

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

旅台日本作家「日本人的歐吉桑」經常分享台日差異，日前他提到，最喜歡的莫過於台灣的「打包服務」，因為在日本，大部分店家都會拒絕，他也直言，應該不少日本人跟他有一樣看法。話題掀起熱論，許多台灣網友洗版笑回，「我也喜歡打包。」

對於先前粉絲求問，「台灣有比日本好的地方嗎？」日本人的歐吉桑在粉專作出回應，他大讚，台灣很有人情味，早已普及的身分證號碼很方便，醫院費用也便宜，還可以擁有第二次機會（犯錯、失敗的機會），而且外語能力很強。

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時隔多日，歐吉桑發現，他竟漏講了最喜歡的一點，那就是打包文化，「我相信應該超多日本人會認同。在日本有外帶的服務，但吃不下的東西幾乎不可能可以打包，餐廳、咖啡廳、婚禮、聚餐，剩下食物都不可以打包，理由是日本店家不能保證食物品質，所以大部分的店家會拒絕。」

歐吉桑直言，「我很喜歡把當天吃不下的東西先放冰箱，隔天再吃，所以對我來說，這是我最喜歡的台灣文化。」

對此，網友們紛紛回應，「我喜歡打包，然後回家加自己喜歡的菜啊料啊」、「其實感覺日本都是嚴格的考慮食安的問題，否則打包不是不好的文化，食材不浪費」、「自己花錢買的當然要打包，除非很難吃」、「其實我覺得打包的另外一個意義，就是不浪費食物」、「珍惜食物不浪費是一種好習慣」。