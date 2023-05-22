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泰國、日本哪國好玩？過來人曝「全家出遊」秒選它：屌打

▲泰國清萊白廟。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國清萊白廟。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期報復性出遊潮中，日本與泰國是許多台灣人在出國的首選，但究竟如何選擇卻也困擾了不少旅客。有網友在PTT發文尋求解惑，就有過來人分享了旅泰的經驗並指出，如果是帶著一個大家庭出遊，泰國會優於日本，引起一陣熱議。

該名鄉民發文指出，對於攜帶小孩或有小孩和老人同行的旅客來說，泰國是比日本更適合的選擇。首先是交通。現在前往日本的機票價格約為2萬元，而泰國只需約1萬元，而且考慮到老人和小孩不太能夠長時間步行的情況，抵達機場後，泰國提供很便利的交通選項。例如，從曼谷機場到市區，只需搭乘計程車，費用僅需3百元台幣左右。

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鄉民接著表示，在泰國包日租車價格約為新台幣1千8百元至2千元左右；日本則需要依賴大都市的地鐵和步行，而在非大都市地區則幾乎需要自行開車，這相當累人又不能同時享受旅途中的美酒。對於全家出遊而言，泰國的交通優勢更為明顯。

針對住宿方面，該名鄉民指出，泰國絕對屌打日本 ，日本的旅館費用較高，房間面積較小，早餐選擇簡單，並且通常沒有健身房和游泳池。相比之下，泰國提供了價格合理的五星級飯店，一晚住宿費用只需約2千元，「上次住一晚5000元海濱飯店，房間寬敞還有無敵海景，除了私人海灘飯店還有水上樂園，也有水療和SPA中心，晚上有傳統泰式歌舞表演，放生老人、小孩在飯店自己玩都沒問題」。

▲▼桃園機場第一航廈，桃機一航，桃園國際機場，出國旅遊，報復性旅遊，過年出國，農曆春節出國，團體旅遊，自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲解封後，民眾瘋出國。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，泰國室內外活動多元，舉凡跳島潛水、拖曳傘、香蕉船、水上樂園、野生動物園、佛寺古蹟、百貨公司，等到小孩睡著後，路邊各式按摩、大浴室、GOGOBAR，不會像日本一堆風俗店不接外國人，夜店、酒吧到處都是，觀光區英語基本上很通行。

對此，就有網友留言表示，「日本的缺點看起來是你窮啊」、「舉了一堆優點都是泰國便宜而已」、「你在台灣玩機票直接省一萬」、「幹嘛不去韓國？」。

但也有網友認為，「泰國就是什麼都不管所以才好玩」、「被舔日仔笑死，便宜不是優點你是多有錢」、「不過其實就一堆人沒小孩，想說就多花個五六萬而已吧，沒想過家庭是一個人的三倍，變成三四個人的三倍差異」、「錢當然是問題，預算無上限你在歐洲也可以」。

 

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