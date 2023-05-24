比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

▲每個人的性格面向都是豐富多元的，不過有些特質可能是連自己都不太清楚的，不妨透過有趣的心理測驗來多解自己一點。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人都是獨立的個體，有著獨一無二的性格魅力，如果好好將這些特質「發揚光大」，能幫助自己在日常人際相處和職場上更加如魚得水；你還不清楚自己其實擁有哪些「隱藏特質」嗎？日本網站《an.an》的人氣心理測驗，從選擇便當必備小菜來一窺你的喜好、擅長與不擅長的部分，快一起來測測看吧。

Q：對你來說，便當中不可缺少的小菜是哪一種？

A：炸蝦

B：炸雞

C：章魚香腸

D：玉子燒

A：選擇「炸蝦」的你，性格充滿彈性跟韌性

不論是面對什麼樣的人事物，都能夠靈活應對的適應能力就是你的魅力所在！你可以根據當下的情況去判別什麼事該做、什麼事不該做，所以雖然不是富有自我主張的人，但因為腦筋轉得很快，因此很容易聚集信任和人望，總是會自然而然地被委以重任，如果能意識到這一點，一定會成為群體中不可或缺的存在。

B：選擇「炸雞」的你，性格有著強烈的魅力

你擁有比起他人更不怕困難的強大和熱情，無論達成目標的道路有多麼崎嶇也不會輕言放棄，會一直堅持到底。儘管可能因此有時會和周遭的人意見相左、發生衝突，但是你總能憑藉著自己的毅力，達成理想的目標。這樣精力充沛的一面其實是相當具有擔任主管的資質，再加上集中力高，或許也能專注在需要細節的工作中。

C：選擇「章魚香腸」的你，性格曖曖內含光

其實你內心是希望被人認可、受到大家歡迎，但是平時卻可能會無意識地被自尊心妨礙，壓抑自己想被周圍人認可的渴望，也因此反而會有諸多考慮，缺少主動向前邁進的行動。不過你的求知欲旺盛，會選擇在看不見的地方比別人更努力，透過不斷追求完美來磨練自己，謹慎不張揚就是你最帥氣的個性。

D：選擇「玉子燒」的你，性格敏感喜歡關照他人

比起自己的情緒，你會選擇先照顧別人的，將他人的痛苦、快樂當作親身經歷般去感受，你願意和某人一起哭泣或生氣，可以說是心地十分善良，正因如此，你不會放任身邊的人獨自面對危機、見死不救。在重視羈絆的同時，你也仍能堅守該有的底線正義，就算被人笑是雞婆也沒有怨言，能從這些麻煩狀況中成長，請珍惜自己溫柔對待世界的個性。