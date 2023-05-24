　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

▲▼心測,個性,日本,便當,小菜。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲每個人的性格面向都是豐富多元的，不過有些特質可能是連自己都不太清楚的，不妨透過有趣的心理測驗來多解自己一點。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人都是獨立的個體，有著獨一無二的性格魅力，如果好好將這些特質「發揚光大」，能幫助自己在日常人際相處和職場上更加如魚得水；你還不清楚自己其實擁有哪些「隱藏特質」嗎？日本網站《an.an》的人氣心理測驗，從選擇便當必備小菜來一窺你的喜好、擅長與不擅長的部分，快一起來測測看吧。

Q：對你來說，便當中不可缺少的小菜是哪一種？

▲▼心測,個性,日本,便當,小菜。（圖／翻攝自日本網站）

A：炸蝦
B：炸雞
C：章魚香腸
D：玉子燒

A：選擇「炸蝦」的你，性格充滿彈性跟韌性

不論是面對什麼樣的人事物，都能夠靈活應對的適應能力就是你的魅力所在！你可以根據當下的情況去判別什麼事該做、什麼事不該做，所以雖然不是富有自我主張的人，但因為腦筋轉得很快，因此很容易聚集信任和人望，總是會自然而然地被委以重任，如果能意識到這一點，一定會成為群體中不可或缺的存在。

B：選擇「炸雞」的你，性格有著強烈的魅力

你擁有比起他人更不怕困難的強大和熱情，無論達成目標的道路有多麼崎嶇也不會輕言放棄，會一直堅持到底。儘管可能因此有時會和周遭的人意見相左、發生衝突，但是你總能憑藉著自己的毅力，達成理想的目標。這樣精力充沛的一面其實是相當具有擔任主管的資質，再加上集中力高，或許也能專注在需要細節的工作中。

C：選擇「章魚香腸」的你，性格曖曖內含光

其實你內心是希望被人認可、受到大家歡迎，但是平時卻可能會無意識地被自尊心妨礙，壓抑自己想被周圍人認可的渴望，也因此反而會有諸多考慮，缺少主動向前邁進的行動。不過你的求知欲旺盛，會選擇在看不見的地方比別人更努力，透過不斷追求完美來磨練自己，謹慎不張揚就是你最帥氣的個性。

D：選擇「玉子燒」的你，性格敏感喜歡關照他人

比起自己的情緒，你會選擇先照顧別人的，將他人的痛苦、快樂當作親身經歷般去感受，你願意和某人一起哭泣或生氣，可以說是心地十分善良，正因如此，你不會放任身邊的人獨自面對危機、見死不救。在重視羈絆的同時，你也仍能堅守該有的底線正義，就算被人笑是雞婆也沒有怨言，能從這些麻煩狀況中成長，請珍惜自己溫柔對待世界的個性。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「不給錢就丟化糞池」偷走老董骨灰！　離職司機勒索6千萬
「最美魚販」被爆賣淫！　怒告結果曝
獨／「爆紅拉麵裡的牠」　不是大王具足蟲！
中山區當街擄人！　男遭拖出賓士車痛毆押走
嘉義驚見「透明魚」！肚裡小魚清晰可見　專家也沒見過
嫌身高172太矮　他不惜「斷腿增高」變成183公分型男

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

力抗炎夏！涼夏換季家電7大時段限時5折起　領券最高再省5千

領毒莓果補償金要簽「和解書」網傻眼！好市多：尊重會員選擇

工業設計師化身金屬工藝家　東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會

看完這篇全網跪了！超商10分鐘開通手機門號

頂呱呱漲價！「套餐貴10元」調漲菜單一次看　加碼買1送1回饋

【廣編】福樂縱享果實優酪新登場　「嗨！營業中」康哥與莎莎大讚「終極版解饞甜點」

限時10天！超商2間門市「回收寶特瓶或廢乾電池」　免費喝咖啡

好喝又好瘦！中醫師營養師齊推薦！天天一杯喝出S腰！

上班壓力大一定要玩！療癒跳島之旅好舒壓　還能抽沖繩雙人機票！

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

力抗炎夏！涼夏換季家電7大時段限時5折起　領券最高再省5千

領毒莓果補償金要簽「和解書」網傻眼！好市多：尊重會員選擇

工業設計師化身金屬工藝家　東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會

看完這篇全網跪了！超商10分鐘開通手機門號

頂呱呱漲價！「套餐貴10元」調漲菜單一次看　加碼買1送1回饋

【廣編】福樂縱享果實優酪新登場　「嗨！營業中」康哥與莎莎大讚「終極版解饞甜點」

限時10天！超商2間門市「回收寶特瓶或廢乾電池」　免費喝咖啡

好喝又好瘦！中醫師營養師齊推薦！天天一杯喝出S腰！

上班壓力大一定要玩！療癒跳島之旅好舒壓　還能抽沖繩雙人機票！

「朱家軍」金志聿將輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

提升智慧行動生活安全　南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

台師大西瓜節強勢回歸！大胃王分享奪冠秘訣：「用刷牙方式」

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

行車貨物未捆紮牢固最高罰1萬8　屏東監理站辦觀摩會

帶輪椅搭港鐵手扶梯「倒栽蔥」3人互壓　路過民眾急按停救援

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

馬路大軍路上狂竄蠕動　眾人驚呼「大地震前兆」

消費熱門新聞

麥當勞「5大品項買1送1」今天開吃

超商「回收寶特瓶或廢乾電池」送咖啡

中醫師營養師推天天一杯喝出S腰

領補償金要簽和解書！好市多：尊重會員選擇

速食店「8大夯品買1送1」爽吃8天

端午粽預購熱銷TOP5　30多年地方老店霸榜

頂呱呱漲價！套餐貴10元、單點多5-10元

速食店1元搶吃3大人氣炸物只有8天

看完這篇全網跪了　超商10分鐘開通門號

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

超狂「1公尺派對巨飽盒」升級回歸

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

環狀線北環段＋銀新未來城打造三重新貌　Y23站建案吸雙北客

超商限定「酷聖石mini冰淇淋買1送1」

更多熱門

相關新聞

妳會吸引到哪種男生喜歡？

妳會吸引到哪種男生喜歡？

妳知道自己的人設跟個人魅力，會吸引到什麼樣的男生青睞嗎？以下這個心理測驗，從對陌生人的反應中，可以推測出妳的人格特質與容易吸引的男生個性，快來測試一下。

你最近幸福指數有多少？

你最近幸福指數有多少？

日本擬改免稅制度　先付再退稅防轉賣獲利

日本擬改免稅制度　先付再退稅防轉賣獲利

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

泰國、日本哪國好玩？過來人曝「全家出遊」秒選它

泰國、日本哪國好玩？過來人曝「全家出遊」秒選它

關鍵字：

心測個性日本便當小菜

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面