獨／三寶爸結紮一半痛爆「蛋蛋腫3個月」　竟是剪到不明管狀物

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／採訪報導

一名三寶爸今年2月間赴醫院進行結紮手術，過程中右邊相當順利，但左邊輸精管結紮時，時間不僅耗兩倍之久，更出現強烈陣痛；直到最近，他的左邊睪丸仍有腫痛現象，且越來越嚴重，化驗後也證實是剪到不明管狀物，讓他莫名留下陰影。

三寶爸向《ETtoday新聞雲》記者表示，手術有局部麻醉，當時醫師先從左邊開始結紮，在剪開1公分傷口後，便接著拉輸精管，「沒想到左邊的腎臟突然超級痛，痛的感覺可以說比刺青還痛，有如腎臟被拈著、被打一拳的痛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來醫師見狀，幫他追加麻醉藥，而他則強忍著痛，不過後來換右邊輸精管時，跟左邊的情形全然不同，三寶爸表示，「沒有很痛的感覺，而且左邊手術用了30分鐘左右，右邊約15分鐘就完畢。」

術後，三寶爸痛了好幾天，靠著抗生素才慢慢好轉，「醫生有告訴我要回診，因為須化驗確認，剪下來的是不是輸精管。那天老婆還在開玩笑說，如果化驗下來不是輸精管，你不就哭了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

沒想到，老婆的話竟一語成讖，回診那天，醫師緩緩表示，「你不是說左邊很痛，我想跟你說，那天化驗檢查，左邊剪下來的是管狀物，但不確定是不是輸精管，所以要先驗精，看有沒有精蟲，就能確定左邊有沒有成功。」

後來一驗，果然還有精蟲，而醫師也直言，需要再手術一次，這讓他不禁錯愕，「我的心瞬間覺得...天啊！剪錯是哪招，問醫生剪了什麼，有沒有影響，醫生回應沒有影響，但左邊蛋蛋這陣子超腫也超痛，我到底被剪了什麼管狀物阿！」

三寶爸最後也透露，剛開始兩邊蛋蛋都腫腫的，不過右邊很快消腫，左邊則沒好轉，「本以為過陣子會好，結果左邊這陣子變更腫，我才在今天趕快回去看，但預約別的專科醫生，目前還在等待檢查。」