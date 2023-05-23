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大霧鎖金門航班大亂！百人受困怒吼「我要回家！」航空站回應了

▲受濃霧影響，許多遊客受困機場。（圖／記者林名揚攝）

▲受濃霧影響，許多遊客受困機場。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

隨著小三通重啟，金門尚義機場一連多日都湧入許多觀光客及團體，台金航線班機幾乎班班客滿，然而這幾天霧鎖金門影響，近300多旅客滯留金門，23日晚間有近100多名旅客在機場抗議「我要回家」。對此，金門航空站表示，已協調民航局於24日金門-台北航線放大機型2班次，協助疏運旅客。

▲受濃霧影響，許多遊客受困機場。（圖／記者林名揚攝）

近日金門天氣變化快速，約3天就一個「起霧、鋒面、放晴」周期，金門尚義機場因此取消多次航班，許多旅客被困機場。航空公司櫃台今日下午即擠滿許多小三通旅客和金門旅客，台北、台中航線幾乎是班班客滿，返台機位一度一票難求，隨著班機一波波載客離場，沒機位旅客心急如焚，甚至有身心障礙、高齡長者被困2天都「無機可乘」。

▲受濃霧影響，許多遊客受困機場。（圖／記者林名揚攝）

許多旅客不滿機票要候補不到，想搭飛機卻一票難求被困機場，希望有加班機能載他們回家，但卻遲遲等不到航空站正面回應，晚上就在機場抗議「我要回家」。

對此，金門航空站表示，晚間5點左右在候補現場清點往台北有86人；往台中、高雄現場候補估計共约40人，昨、今兩日航班統計，已補上人數合計392人，華信、立榮也告知中、南部今明都沒有運能，原先告知台北明天要協調總公司調度，於傍晚6點多，經民航局協助已爭取到，華信航空往台北，明天放大機型2班次（合計增加176位置），同步於臉書、官網並現場廣播告知候補旅客，並立即開放購票，以便旅客可儘早訂妥明日機票，並返回飯店休息。

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