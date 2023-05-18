花蓮飯店司機參選有詭！跨海至金門烏坵　真相曝光鄉長判刑

▲金門烏坵鄉女鄉長蔡燕明依違反公職人員選舉罷免法，處3年2月徒刑。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

去年九合一大選前夕，金門烏坵鄉爆出女鄉長候選人蔡燕明擔心選區將淪於同額競選，而其得票數又難以達到選罷法所定最低當選票數，恐因選舉無效無法當選，竟找來一名與烏坵鄉毫無親族或地緣關係、在花蓮當飯店司機的陳姓男子「虛偽陪選」，登記參選為候選人。而後事情爆發，蔡等4名共犯被檢方依法提起當選無效之訴。福建金門地院審結，依違反公職人員選舉罷免法，處蔡3年2月徒刑，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。

蔡燕明因有意參選於去年11月26日金門縣烏坵鄉第11屆鄉長，得知依公職人員選舉罷免法規定，鄉長選舉之候選人數未超過各該選舉區應選出之名額（即同額競選）時，所得票數需達該選舉區選舉人總數20%以上者，才能當選，且該屆金門縣烏坵鄉鄉長，並無其他人有意參選。蔡憂心票數無法達當選門檻，和姪子蔡國順謀議找人佯為登記參選，以規避上開當選門檻規定，使蔡能以相對多數當選為金門縣烏坵鄉鄉長。

其後蔡國順找來和他同一酒店任職、擔任司機的陳宗龍，登記為金門縣烏坵鄉鄉長候選人。蔡遂於去年8月20日下午，與陳宗龍在花蓮車站會面，談好陳宗龍僅需準備身分證件、印章、最高學歷畢業證書影本、大頭照等文件資料交付蔡國順，後續登記為候選人（含應繳納之保證金）等一切事務均由蔡負責處理。蔡許諾當選後，將給陳宗龍「一點意思意思」不正利益，作為陳宗龍參選之對價，其後蔡聯繫知道上開犯罪計畫，而同意擔任陳宗龍代理人之許志恒，代理陳宗龍登記為金門縣烏坵鄉之鄉長候選人，並代陳宗龍繳交參選所需繳納保證金12萬元予金門縣選舉委員會。

法官認為，蔡燕明身為金門縣烏坵鄉鄉長候選人，卻為規避同額競選之得票數門檻，與其姪蔡國順謀議找尋具候選人資格、卻無地緣關係之陳宗龍參選，最終以102票即當選，依違反公職人員選舉罷免法，處蔡3年2月徒刑，併科罰金200萬元，罰金可易服勞役，並褫奪公權4年。另其餘蔡國順、陳宗龍、許志恒因均坦承犯行，則給予減刑及緩刑之宣告。