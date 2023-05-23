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「希望家園‧就業快餐車」首場新營啟動　讓台南市民就業零距離

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局2023年「希望家園‧就業快餐車」23日上午9時於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務，且現場限量打卡贈送氣泡飲料、L夾或帆布包等好康禮，吸引許多民眾前往參加。

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，2023年「希望家園‧就業快餐車」巡迴就業服務規劃於5至9月為期5個月辦理，巡迴場次由原50場次增加到80場次，更深入楠西、南化、大內、左鎮、龍崎等5大偏鄉地區加強宣傳就業服務，縮短城鄉就業資訊差距，讓「職缺處處可及，就業服務零距離」；部分場次更與在地企業、廠商結合，辦理現場小型徵才活動，協助在地市民就業。

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長說，各場次除提供就業相關資源服務，並配有筆記型電腦與行動網路熱點供求職民眾使用，另為鼓勵求職者使用政府就業資源，只要在就業快餐車巡迴宣傳期間於各場次完成4項任務，就可獲得刮刮卡1張： 1.下載「台南工作好找」APP，2.於「台南工作好找」臉書粉絲團按讚，3.訂閱臺南市政府勞工局職訓就服中心YouTube頻道，4.填寫活動滿意度調查問卷，就可獲得刮刮卡1張，最大獎還有機會獲得平板電腦、液晶顯示器等多項好禮；本次活動更加碼臉書粉絲團抽獎活動，於｢台南工作好找｣臉書粉絲專頁完成指定任務，便可獲得當月抽獎機會。

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示「希望家園‧就業快餐車」5月份巡迴地點包含新營、鹽水、白河、安定、仁德、永康等地區，詳細時間、地點及相關資訊，民眾可於｢台南市政府勞工局職訓就服中心｣網站(https://job.tainan.gov.tw/)或｢台南工作好找｣臉書粉絲專頁查詢，或電洽06-6330820，將有專人提供服務。梁偉玲也預告今年「台南好生活 台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，將於6月10日(週六) 9:00~12:00在南臺科技大學辦理，歡迎有求(轉)職需求的民眾一起來台南呷頭路。

▲2023年「希望家園‧就業快餐車」，於新營文化中心正式啟動，展開37區、80場次就業巡迴宣傳服務，為市民朋友帶來更貼近、貼心及便利的在地就業服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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