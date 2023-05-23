好貼心！酷暑來臨　台南東山區公所芒果冰沙為民眾消暑

▲台南市東山區公所啟動貼近民眾的貼心服務，自6月起提供洽公民眾時令水果「芒果冰沙」消暑，為今年夏天揭開序幕，也讓民眾大讚「好貼心」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

進入酷暑，天氣溫度節節升高，台南市東山區公所啟動貼近民眾的貼心服務，自6月起提供洽公民眾時令水果「芒果冰沙」消暑，為今年夏天揭開序幕，也讓民眾大讚「好貼心」！



東山區長呂煌男指出，台南東山為溪北農業大區，物產豐饒，一年四季皆可品嚐到鮮甜可口的水果，時節進入6月，氣溫日益炎熱，東山區公所推出創新服務，選用東山最對時最對味的「芒果冰沙」，讓洽公民眾享受最新鮮即時的消暑聖品。

呂煌男區長說，區公所是市政府在各地第一線的單位，除了以同理心服務洽公民眾外，夏天推出冰沙飲品的貼心服務，更能讓民眾切身感受到公所的用心，讓洽公民眾「心涼脾土開」，心情也益發愉悅。





呂煌男區長指出，自他就任以來秉持「上善公益、樂活東山」為推展區政之目標，東山區幅員遼闊，民眾自各地頂著烈日且舟車勞頓到公所洽公，疲累不堪，故這次特地媒合崁頂福安宮善款，推出兼具創新服務與另類行銷的水果冰沙，期能結合貼心用心態度，積極推廣在地農產的新產品，來服務洽公民眾。





東山區公所指出，這次製作冰沙的原料，皆為最天然在地的食材，採用RO逆滲透水製作，製作過程安全衛生無虞，加上配合時節推出各種不同的時令風味，公所員工也樂得共襄盛舉，提供自家種植的水果來服務鄉親，目前供應時間為6月至9月，每日上午10時30分至下午3時，歡迎民眾來公所洽公，一飲消暑解渴的水果冰沙。