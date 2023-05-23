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不能在家工作、不能帶手機！　德國情報局長：沒新人願意來

▲▼德國聯邦情報局（BND）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國聯邦情報局（BND）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

現代年輕人對於「特務」這個工作似乎已沒有憧憬，德國聯邦情報局（BND）局長表示，隨著老員工退休，現在的新人卻越來越難找，因為這份工作不能「在家上班」也不能「使用私人手機」讓年輕人無法接受。

綜合《路透社》與《衛報》報導，德國聯邦情報局長卡爾（Bruno Kahl）22日表示，局內許多老員工都屆齡退休，急需補充新人力，但如今社會的變化讓他們難以招募新人，主要原因是年輕人無法接受不能遠端工作，也不能攜帶私人手機，「我們不能提供現在被視為理所當然的某些條件。」

卡爾指出，「出於安全考量，在聯邦情報局幾乎不可能遠端工作，而且不能帶私人手機上班，對於年輕人來說要求實在太高了。」

然而其他國家的情報單位似乎沒有遇到類似問題，英國情報機關在網站上向求職者表示，它們能提供靈活工作方式，「意味著可以根據個人承諾來工作。」美國中央情報局（CIA）則指出，它有幾個小組正考慮在家工作。

BND成立於1956年的西德，在1990年東西德統一後留存至今，目前約有6500名員工。數十年來，德國聯邦情報局因在入侵伊拉克之前與美國密切合作、在德國監視記者等作為而陷入爭議。

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