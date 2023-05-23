新冠反撲！　醫：診所每天被擠爆，看不到盡頭

▲診所都是等待看診民眾。 （圖／翻攝「耳鼻喉科 張弘醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情反撲！第一線耳鼻喉科醫師張弘表示，新聞看不到每日確診數字，診所卻是每天被擠爆，「耳聞明年健保預算總額將大砍？已經很多原廠藥都不進來了，希望不是真的。」

張弘近日在臉書說，3/20起新冠確診輕症免通報，4/17口罩令鬆綁，台灣邁向世界的腳步開放，是值得高興的事；視訊診療期間本來已經很多患者，現在更是一路往上，看不到盡頭，也發現新冠比例仍居高不下，每個診都要加班才看得完病人。

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▼新冠疫情升溫，自我防護不可少。（圖／疾管署提供）



「新聞看不到每日確診數字，診所卻是每天被擠爆」，張弘指出，疫情不降反升，這段時間醫護都辛苦了，耳聞明年健保預算總額將大砍？已經很多原廠藥都不進來了，希望不是真的。

新冠疫情反撲，疾管署副署長羅一鈞表示， Omicron正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。

羅一鈞強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）