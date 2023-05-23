賴惠員回論文涉抄案　徐巧芯留言曝「相似度低」原因⋯結果慘被封鎖

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯23日爆，民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲，扣掉訪談逐字稿後，與另一名中正大學研究生的論文相似度達到22％，目前已具名向中正大學檢舉；但賴惠員隨後反批，自己相似處僅19％，更符合Turnitin 24%之內的標準。對此，徐巧芯回擊，是因為賴惠員將「訪談逐字稿」一起比對，將相似度拉低。

▲台北市議員張斯綱、徐巧芯、游淑慧出席「賴清德學倫條款打假球？」記者會，踢爆立委賴惠員論文抄襲。（圖／記者林敬旻攝，下同）

徐巧芯、游淑慧、張斯綱23日上午於台北市議會召開記者會，爆料賴惠員涉嫌抄襲論文，提及賴惠員與一名中正大學高參發研究生的論文相似，將論文丟到系統查看，並將訪談部分拿掉後再做比對，發現賴惠員論文移除訪談內容後，有36.8％可找到重複資料，其中跟高參發論文相似度有22％，另外10％則來自於維基百科。

隨後，賴惠員反擊，自己已於今年3月進行論文相似度比對，相似度並末逾越中正大學獲得碩士學位的標準，且相似部份大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準。

對此，徐巧芯於賴惠員臉書留言反嗆，「你自行比對的相似度會低的原因，是因為投機取巧，把後面的『訪談逐字稿』一起放進去比對，拉低雷同比例，但其實翻閱兩份論文可以很清楚地看到完全抄襲的地方。」

徐巧芯提及，賴惠員的文獻探討40到44頁，抄高參發的19到22頁；其中高參發21頁的備註，賴惠員還直接抄到44頁的內文中。賴惠員研究方法81頁到84頁，抄高參發31到33頁；賴惠員訪談題目149頁到151頁與高參發137和138頁也是一樣，只有雲林縣變成台南縣而已。

此外，徐巧芯也說，自己舉辦完記者會後，又有人同步檢舉，賴惠員涉襲抄襲另一份論文「民進黨與地方派系勢力變遷之研究--以嘉義縣為例（2002）」，扣掉訪談逐字稿灌水後去系統比對，高達46%抄襲。

不過，徐巧芯留完留言約莫4分鐘，自爆自己被賴惠員封鎖臉書，且該篇留言也被刪除。

▼徐巧芯於賴惠員臉書下方留言，提及論文相似度低的原因，結果該篇留言事後被刪除，而且徐巧芯臉書也被賴惠員封鎖。（圖／翻攝自賴惠員臉書粉專）

▼徐巧芯遭賴惠員封鎖臉書。（圖／徐巧芯提供）