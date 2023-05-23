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署長掃黑打詐！黃明昭花蓮召開專案座談　強調端正風紀提升形象

▲警政署長黃明昭蒞臨花蓮縣警察局召開精進警風紀、清源專案及掃黑打詐座談會。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警政署長黃明昭蒞臨花蓮縣警察局召開精進警風紀、清源專案及掃黑打詐座談會。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

警政署署長黃明昭5月22日蒞臨花蓮縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，於會前頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定偵破各類刑案的優異成績，包括刑事警察大隊偵查第三隊破獲何嫌栽種第二級毒品大麻案及鳳林分局偵破曾嫌等九人共組假投資詐欺集團案，肯定一線同仁執行各項勤務之辛勞。

黃明昭於會中提示花警同仁執行「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」工作重點，要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，另落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方縣政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪，凝聚警銀合作共識，共同守護縣民財產安全，另強調全體員警應恪遵公務員操守及相關倫理規範，嚴守紀律、謹言慎行，以不包庇、不掩飾之態度端正、改善風紀，提升警察正面形象，維護警察團隊榮譽。

▲警政署長黃明昭蒞臨花蓮縣警察局召開精進警風紀、清源專案及掃黑打詐座談會。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

黃明昭頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定偵破重大刑案的優異成績。

花蓮縣警察局局長呂世明感謝署長蒞臨指導，表示該局將持續加強清查轄內潛藏犯罪之處所，警民連線同心交流，嚴正打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派，積極刨根溯源各類不法勢力，深入瓦解幕後首腦，守護縣民生命財產及安全。

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