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社會 社會焦點 保障人權

新北掃黑打詐6大案羈押15人　扣贓款+賓士超過6000萬

▲▼新北地檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署。（圖／資料照）

記者陳以昇／新北報導

新北市地方檢察署日前執行4件掃黑、打詐專案，包括雙北市3起槍擊案、網站詐欺及虛設公司洗錢案、天道盟擄車恐嚇勒贖案、富玉珠寶投資翡翠詐欺案，共聲請羈押禁見15名被告獲准，查扣犯罪所得現金、虛擬貨幣、賓士車及不動產等，總價值超過6000多萬元，最高檢察署指示將持續掃黑、打詐。

最高檢察署3月31日召開掃黑工作聯繫會議，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗指示，盤點偵辦中的重大刑事、社會矚目、有組織性等案件，依偵查步驟決定蒐證方向、執行重點及執行時間，近期執行4起重大案件。

分別是，雙北市少年3起黑幫惡鬥開槍案，共搜索 22 個處所，聲請羈押禁見 8人全獲准，交保10人，少年法庭收容少年6人，查扣現金221多萬元、刀械、棍棒、手機、監視器等，後續仍將積極溯源及清查相關組織犯罪。

還有假投資網站詐欺及利用虛設公司帳戶洗錢案，溯源追查後發現主謀吳姓男子與洪男，招募人頭虛設行號，利用企業網銀大筆轉帳特性，以投資詐欺手法將款項層層轉匯，再提領現金轉換虛擬貨幣，製造金流斷點，共143名被害人，詐騙金額高達1億4000多萬元，檢方拘提13名被告到案，訊問後聲請羈押禁見吳男等5名被告獲准，另扣得吳男所有虛擬貨幣帳戶價值約1000萬元。

另件是天道盟同心會向和運、歐悅汽車租賃公司恐嚇、擄車勒贖案，查扣Mercedes-Benz AMG GT43 4MATIC+、Mercedes-Benz S580 MAYBACH、車輛Mercedes-Benz E43 ESTATE等3部賓士車，價值共計2100萬元，現金約250萬元、手機、存摺等，並聲請羈押禁見被告2人獲准。

最後一起是阮姓男子等利用富玉珠寶有限公司招攬25名被害人投資翡翠手鐲詐騙案，詐得約3000萬元，拘提阮男等人到案說明，並查扣被告所有位於林口區、五股區二筆房地，公告價值合計約1600萬元與21個金融帳戶內約750萬元款項。

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