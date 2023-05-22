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超慘撞擊影片曝！男大生左轉猛撞重傷搶命　千萬賓利車頭凹陷

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區今(22日)發生一起車禍，一名劉姓男大生騎乘機車於路口左轉時，不慎與對向直行的白色賓利轎車發生碰撞，導致劉男當場噴飛，傷勢嚴重仍在救治中，而整起事發經過也被目擊民眾錄下。

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，員警到場後，發現路上四處都是碎片，有一名男子倒臥在馬路中央，躺在地上一動也不動，有好心人士擔心男子曬傷，主動替他撐傘避陽。救護人員隨後抵達現場，也緊急將男子送往醫院搶救。

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男大生傷重倒地。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲千萬賓利轎車毀損。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，該處路口不需兩段式左轉，當時22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉駛向華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生頭部、身體多處受傷，目前仍在加護病房救治，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

「希望人平安！」有目擊民眾透過行車紀錄器錄下整起過程，只聽見「碰！」一聲，就發現一名男騎士被撞飛，李先生表示，當時人(劉姓男大生)躺在地上一動也不動真的可怕，希望行車紀錄器可以幫到忙。

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