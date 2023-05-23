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半導體助攻！華航新加坡貨運量「衝上第3名」　創史上最佳

▲▼約24萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5556載運,於今天下午抵達台灣桃園機場,中華航空,航空業,貨機,航空貨運,航運,China Airlines,波音747-400F Cargo 。（圖／記者李毓康攝）

▲華航在新加坡航線貨運量拿下當地第三名。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／新加坡報導

華航經營新加坡全貨機邁入50年，每周10班次，受惠新加坡半導體產業發展、電子產品、飛機航材等貨運需求，去(2022)年華航在新加坡貨運量攻進第3名，創下該站史上最好成績，今年可望持續穩坐前3名。

因新加坡擁有優越地理位置，完善對外聯通網絡成為亞太交通運輸核心樞紐，華航經營新加坡全貨機航線邁入50年，目前每周有 10 個班次，除新加坡本身產業出口外，甚至吸引鄰近的馬來西亞、印尼、泰國及越南等國的貨物，至新加坡集結再送往其他國家，讓新加坡成為亞太地區樞紐與世界接軌的角色。

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華航新加坡分公司總經理曾文慧表示，華航在新加坡貨運量過往都在前5名，去(2022)年拿下第3名，僅次新航貨運、聯邦快遞FedEx，為史上最好的名次，2011年受惠疫情紅利或運量達到最高峰，去年雖然疫情紅利衰退，但維持高峰，與2021年幾乎持平，僅略減0.2%，相較2020年成長6.5%，今年還有希望維持前3名。

即便全球貨運市場出現衰退，不過受惠新加坡亞太交通運輸樞紐角色，加上新加坡半導體等產業助功，讓華航在新加坡貨運去年仍可挺住站在高峰。

▲▼華航新加坡分公司總經理曾文慧(右)、華航新加坡分公司貨運經理李佳錚(左)說明貨運表現。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航新加坡分公司總經理曾文慧(右)、華航新加坡分公司貨運經理李佳錚(左)說明貨運表現。（圖／記者李姿慧攝）

華航新加坡分公司貨運經理李佳錚表示，華航在新加坡貨運以半導體機台設備、電子零組件、化學品等為主要貨運出口產品，其中半導體設備包括格羅方德、聯電、台積電都是主要客戶。

另網路通訊產品、加密貨幣挖礦機等也是出口重點；此外，因新加坡為飛機維修中心，飛機航材等貨運也佔有一定比例，汽車材料、醫療貨運量也不少。

華航新加坡貨機航班除往返桃園及新加坡，同時串飛至馬來西亞檳城、菲律賓馬尼拉及越南河內等，航線網絡連結東南亞重點城市，使新加坡成為相當重要的航空貨運轉運中心。

由於全球消費市場受到俄烏戰爭、通貨膨脹等不確定性影響，讓航空貨運市場受到影響，不過新加坡政府近年積極吸引外國企業進駐投資，許多企業陸續將總部設立在星國，部分工廠也正著手或評估將產線自中國大陸移至東南亞國家，讓新加坡貨運出現新契機，華航表示，將隨時掌握產業動態，充分利用貨機機隊優勢延伸觸角，期許未來提供更全面、更多元貨運服務。

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