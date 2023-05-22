10多年閨蜜和老公摩鐵%%！胞妹發現也瞞她3年　正宮崩潰怒告

▲新竹一名人妻發現自己10多年的好友竟和丈夫搞外遇，崩潰提告。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻發現丈夫竟偷吃她認識10多年的閨蜜，而且她胞妹也知情，因怕她傷心，隱瞞她3年後才說出口。人妻再質問丈夫，丈夫也坦承曾到閨蜜家、摩鐵和閨蜜上床多次，讓人妻聽了大受打擊，對閨蜜提告求償50萬元。新竹地院審結，判定閨蜜侵害配偶權，應賠償16萬元。

判決指出，人妻有一個認識10多年的閨蜜小安(化名)，與人妻一家人互動密切，彼此都很熟悉。不料小安竟和她丈夫發展婚外情，兩人於2019年4月到7月間，經常相約串燒店、卡拉OK單獨喝酒、唱歌，還在小安家和摩鐵多次上床，讓人妻發現時晴天霹靂，不敢相信結縭30年的丈夫和好友，竟雙雙背叛自己，上法院控告小安侵害配偶權，求償50萬元。

全案審理時，小安沒有在言詞辯論期日到場，也沒提出書狀作何聲明或陳述。

人妻的胞妹提供她和小安的對話作為證據，小安曾提及人夫摸她胸部、約她看夜景喝咖啡、要求上床等內容。另妹妹也傳LINE給人妻講明姊夫外遇小安之事，表示「我答應她不說、我忍了很久」，人妻問「很久的事嗎?」，妹妹回答「我沒必要替她隱瞞什麼、3年了吧、不說是怕你傷心、不要怪對方，他（指人夫）自己本身也有問題」，人妻才恍然大悟說「兩方吧、之前妳有提示我」。

人妻也提出錄音，內容為丈夫坦承外遇，表示和小安於2019年4月一起外出喝酒、吃飯，送小安回家後，他向她求歡，兩人就發生第1次關係。6月間又在車內擁吻，在小安家上床2次、在摩鐵上床1次。7月又上摩鐵1次。

法官認為，證據顯示兩人曾發生多次性行為，而後由小安主動提出分手，判定小安侵害配偶權，應賠償16萬元，全案還可上訴。