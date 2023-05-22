陳歐珀捲im.B詐騙案急切割！郭正亮揭「退選3考量」：這些人已放話

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，22日上午受訪兩度鞠躬致歉，強調退選是捍衛清白的開始，也是為了顧全政治大局。不過，前民進黨立委、名嘴郭正亮認為，陳歐珀退選主要有3大考量，若不及時做斷點，「賴清德早晚也會被逼著出手」。

郭正亮22日在節目《大新聞大爆卦》中分析，陳歐珀退選有3大原因，首先是已經有許多議員向陳歐珀放話「你選不上」，若陳執意參選，不會得到這些人的支持，因此陳是在「選不上」的壓力下退選，而不是因為要被法辦，「綜觀台灣選舉史，被法辦還不一定輸，重點是你選不上。」

▲陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案宣布退選，22日再度出面受訪並兩度鞠躬致歉。（圖／記者屠惠剛攝）

郭正亮指出，其次是民眾黨立委陳琬惠似乎也有意參選，假如她真的參選，依她「極度勇敢」的作風，應該會拿到不少關於陳歐珀的爆料，「我看你（陳歐珀）怎麼選」 。

郭正亮認為，最後一個原因是，賴清德早晚會被逼著出手處理陳歐珀，只是陳歐珀更早宣布退選，也還好陳斷點切的快，「不然這禮拜通通都是他的新聞」，而隨著陳宣布退選，接下來大家會將目標轉移到其他人身上，「挖到什麼時候？挖到你（與詐團相關人員）把錢吐出來為止。」