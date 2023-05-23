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社會 社會焦點 保障人權

登山客攀瑪家鄉鱈葉根迷路　勇消多次滑落陡坡、披荊斬棘救人

▲屏東縣瑪家消防分隊鱈葉根山迷路救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣瑪家消防分隊鱈葉根山搜救迷路登山客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

歐姓山友攀登屏東縣瑪家鄉瑪家村與佳義村交界的鱈葉根山迷路，消防人員獲報定位，請其回傳GPS座標位置，沿路披荊斬棘，多次滑落陡坡，經近3小時才找到人，平安護送下山，呼請山友登山休閒務必走正常登山路徑，切勿隨意開路或憑感覺走，確保安全。

▲屏東縣瑪家消防分隊鱈葉根山迷路救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府消防局於21日15時43分接獲報案於鱈葉根山有民眾登山迷路，立即派遣瑪家分隊2車4人前往救援，瑪家分隊獲報後隨即與迷路登山客聯繫，請其回傳GPS座標位置，並攜帶救助器材會同義消3人於鱈葉根山展開搜救作業。

消防局表示，由於受困民眾處於鱈葉根山偏遠步道，救難人員定位後發現附近並無路徑可到達登山客迷路位置，沿路披荊斬棘，多次滑落陡坡，在逐一過濾山路獸徑後，於鱈葉根山四號登山路徑旁約200公尺處聽到民眾呼救聲，17時35分在定位點尋獲1位迷路歐姓登山客(33歲)，評估其身體狀態無虞後隨即護送下山，於18時20分送達舊瑪家活動中心，19時06分全員返隊待命。

瑪家消防分隊表示，這次搜救全依靠GPS定位始能找到登山客正確位置，並平安護送民眾下山，特別呼籲民眾登山休閒務必走正常登山路徑，切勿隨意開路或憑感覺走，迷路後切勿慌張亂走，撥打119尋求協助，並熟悉手機GPS定位點回傳，切勿強行，以免受困情事發生。

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