3男女登北插天山受困1人腳抽筋　警消摸黑救援

▲警方和救援人員摸黑上山搜救受困民眾。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1男2女一行3人昨日前往桃園市復興攀登北插天山，因不熟山區地形而迷途，直至傍晚仍受困赫威神木區，且有1人體力不支抽筋，警方接獲勤務指揮中心轉消防隊復興分隊通報連夜上山搜救，在1小時後尋獲受困3人，20時30分許所有人員都已在下山途中，1小時後，登山民眾及參與救援所有人員平安抵達溪內派出所，完成救援。

▲▼在1小時後順利尋獲受困民眾，有驚無險將3人平安送抵派出所。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局表示，3名同為28歲的周男、周女及呂女為朋友關係，於21日相約前往復興區攀登北插天山，行至北插天山赫威神木區時，因不熟悉當地地形而迷途受困，下午17時許播打電話請求救援，警方接獲勤務指揮中心轉消防隊復興分隊通報，即與復興消防分隊聯繫救援，並由警員彭劭安及山地義警高清山、楊衛國執行救援勤務，於18時集結後共同前往救援。

經救援人員入山尋找後，於19時許與3名登山民眾接觸，其中周女因體力不支而腳抽筋，經現地休整恢復體力後，於20時30分下山。21時40分，登山民眾及參與救援所有人員平安抵達溪內派出所所駐地，待體力恢復後，3名登山民眾已自行駕車返回住處。