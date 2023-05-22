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學霸！土庫商工首位全國榜首　她登土木及建築群女狀元　

▲土庫商工建築科學生吳怡萱登全國榜首。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫商工建築科學生吳怡萱登全國榜首。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林之光！國立土庫商工建築科同學吳怡萱參加今年四技二專統一入學測驗總分659分，以75滿級分，榮登全國土木及建築群榜首。消息傳回學校，全校師生皆為她感到驕傲，這也是創校以來首位全國榜首。

校方表示，吳怡萱3年前國中教育會考成績英文A+，數學和自然A++，再加上全國美術比賽特優第一名的佳績，當年可選擇一般認為更好的高中，但她還是決定聽從自己的心意，選擇就讀土庫商工建築科。

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吳怡萱認為就讀技術型高中（高職）可以更自由地安排自己的時間，她說「想擁有更多的時間探索自我，按照自己的步調讀書兼顧休閒娛樂，並考上一樣好的大學」。

▲土庫商工建築科學生吳怡萱登全國榜首。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校方指出，選擇建築科就讀後，吳怡萱一直都很努力，無論專業領域或國英數等基礎學科，皆保持第一，立志要在統測拿到榜首，她這次每個考科都拿到15級分，專二更考到滿分，終以總分659達成心願。

導師黃于哲指出，吳怡萱不會死讀書，不僅考試成績優異，各項競賽也很出色，曾得過校內英語競賽第一名、讀書心得寫作比賽第二名、班際羽球比賽單打第二名，還有許多運動會競賽得獎紀錄。她的檢定成績也非常亮眼，得到全民英檢初級411（聽力116／閱讀120／寫作95／口說80）、多益665（聽力350／閱讀315）、製圖手繪／電繪丙級學術科滿分、測量丙級學術科滿分、測量乙級學術科滿分。

代理校長趙偉全強調，吳怡萱很清楚自己目標，她的統測成績已篤定能上台科大建築系，目前正準備推甄台大土木系，台大只提供一位名額，若無意外應可錄取。吳怡萱是土庫商工創校以來第一位全國榜首，全校師生皆與有榮焉，更證明「選技職、好好讀、有前途」，只要專注學習，技職生也能擁有康莊大道。

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