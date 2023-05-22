兒被借錢察覺有異！揭媽看臉書影片…豪砸500萬「零風險投資」

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林一名吳姓女子透過社群網站「臉書」觀看投資影片後，受詐騙集團引導，加入LINE群組及下載APP軟體欲參與高報酬、無風險投資，過程中陸續於各家銀行匯款及在西螺鎮便利超商面交新臺幣60萬元至300萬元不等金額共5次，合計500萬元，最後在詐騙集團又要求轉帳時，吳姓女子的兒子因被媽媽借錢而察覺有異，才發現遭到詐騙向警方報案。

▲雲林西螺警逮捕3名取款車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方受理這起詐騙案後，在取得吳女同意配合下將計就計，由吳女與詐騙集團約定在西螺鎮某便利超商內面交新臺幣110萬元款項，同時西螺分局員警也已規劃優勢警力部署；收款車手依約定時間到來，並與吳女碰面交易，就在車手與吳女完成面交當下，埋伏在附近的數名員警一擁而上，將該名車手壓制在地，予以逮捕送辦，隨後調閱相關資料追查，共計查獲3名車手，後續西螺警方將持續擴大偵辦，釐清是否尚有其他被害人及涉及組織犯罪。

分局長曾冠螢表示，近來新興的「投資詐欺」相當盛行，多以「穩賺不賠」、「投資報酬高」等標語，吸引民眾加入特定群組或社團後，再透過各種話術引誘民眾，逐步掉入詐騙集團設下的投資陷阱，發現受騙時，往往已損失相當金額，分局長提醒詐欺手法日益進步，民眾有疑慮時要撥打「165」反詐騙專線或「110」向警方諮詢或求證，同時也向詐騙集團宣示，只要在西螺分局轄內面交或提領詐騙金錢，警方一定追查到底，緝捕到案，貫徹打詐決心。