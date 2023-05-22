im.B吸金風暴擴大　前院長蘇嘉全、前署長陳家欽與槍砲犯同桌

圖、文／鏡週刊

im.B吸金風暴持續延燒！遭收押主嫌曾國緯不但3度改名並用化名在外招搖撞騙，還刻意變臉騙倒一堆政商名流，本刊掌握，曾國緯利用前國票董座洪三雄夫妻長期做公益及宴請賓客機會，不但與時任總統府祕書長蘇嘉全等人同桌，最令人諷刺的是，就連身為警察頭子的警政署長陳家欽也被蒙在鼓裡，完全不知眼前西裝筆挺的商業鉅子竟是槍砲通緝犯。

本刊透過管道取得洪三雄夫妻曾在2020年8月5日在信義區松平路的基金會宴請曾給予基金會協助的各界人士，當時受邀嘉賓包括時任總統府秘書長蘇嘉全、民視董事長王明玉、雙和醫院院長吳麥斯、高林實業董事長李忠良、長春藤集團總裁汪添進、乙力裝潢公司董事長林存謐、綠色和平廣播電台董事長陳雨鑫、警政署長陳家欽、總統府秘書長辦公室主任張嘉玲及鈞寶電子董事長楊正利。

其中，最敏感的受邀賓客還有兩位，即川晟企業董事長曾國緯與川晟執行長張淑芬，由於洪三雄夫妻透過他人引薦而認識曾國緯，加上洪三雄曾是紙風車公益董事，曾國緯為了騙到更多人脈竟動起歪腦筋，不但跟著洪三雄贊助紙風車，甚至在疫情嚴重時，正值藝文活動停擺，藝術表演工作者的生活陷入愁雲慘霧之際，大方捐錢邀請紙風車四處公演，趁機博得好名聲。

由於洪三雄邀請的賓客個個大有來頭，眾人根本不知道曾國緯是槍砲通緝犯，直到檢警發動搜索，曾國緯與洪淑芬吸金惡行敗露，新聞大肆報導，眾人這才驚覺昔日座上賓竟是前科累累的要犯。

本刊調查，洪三雄除了長期贊助紙風車等藝文表演，他與名律師妻子陳玲玉在1999年共同捐助成立雙清文教基金會，宗旨為了研究及推廣藝術文物，並與海內外收藏同好一同深耕藝術文物及探索心靈美學，夫妻倆因長期致力於公益，深獲各界好評。

曾國緯輾轉透過友人認識洪三雄夫妻後，為了博得信任並認識更多權貴，他跟著洪三雄捐錢贊助紙風車等藝文活動，不但順勢認識更多名人，趁機漂白，進而擴展人脈圈，讓這群名人也淪為受害者。



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