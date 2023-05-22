「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

▲民進黨召開「你倆出代誌全黨撩落去」記者會，國民黨市議員蔡宗豪反諷稱，這根本是在為周、李兩位議員所召開。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨籍台南市議員周嘉韋、李宗翰，3月份在市議會因出言諷刺女性，導致2人自行發表聲明道歉，並退出「民進黨團」運作，事過1月餘，2人又回歸在民進黨團擔任發言人及召開名為「你倆出代誌 全黨撩落去」記者會，國民黨市議員蔡宗豪反諷稱，這根本是在為周、李兩位議員所召開「你倆出事全黨跟著蒙羞」。



蔡宗豪指出，3月23日台南市議會進行墊付款案審查，要求清點人數當下，議場內一陣混亂時，議員周嘉韋見李中岑抱著3歲女兒表決，竟揶揄「李中岑要算兩票嗎？」李宗翰也附和「除了議員及工作人員，其他人是不可以進議事廳」。兩人的說法，引發跨黨派女性議員不滿，怒斥是男性沙文主義。

翌日，李宗翰和周嘉韋皆發表聲明，李宗翰指因個人不當言論，造成社會觀感不佳，特此致歉，並退出黨團運作，自請黨中央處分。周嘉韋在聲明指出，他並無反對職業父母帶孩童進入工作場域，更沒有歧視任何性別意思，有關口出不當言論，他向李中岑及孩子深深致上歉意，即日起退出黨團運作，並自請黨中央處分

蔡宗豪表示，李、周議員好大的官威，看的霧煞煞！說要退出卻沒有履行承諾，還大剌剌用民進黨的名義開記者會，2人「說話不算話」已經造成非常不好的示範，讓市民朋友認為民代就可以隨便信口開河嗎？為譏諷國民黨侯、謝兩人，民進黨團還召開名為「你倆出代誌全黨撩落去」的記者會，這根本是為周、李兩位議員所召開的，因為他們倆不當言論導致民進黨團撩落去蒙羞。