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集集支線預計6年完工　蔡培慧：爭取名間輕軌和水里纜車

▲立委蔡培慧爭取集集支線鐵路交通與水里纜車，促進南投觀光發展。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲立委蔡培慧爭取集集支線鐵路交通與水里纜車，促進南投觀光發展。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進南投縣觀光發展與地方發展，立委蔡培慧爭取彰化縣田中高鐵站連結名間、集集支線的鐵路，交通部也撥款800萬元給南投縣政府進行名間輕軌的可行性評估，未來串聯鄰近縣市交通、滿足觀光客與在地居民需求；蔡培慧同時持續爭取水里鄉至日月潭纜車的興建評估案，交通部亦允諾重新啟動。

立法院交通委員會18日前往南投實地考察，蔡培慧表示，銜接田中高鐵與田中火車站的鐵路已投入29億興建中，預計118年完工，未來只要花30分鐘就可從名間濁水車站抵達田中高鐵站，大大提升南投鐵路交通量能；在國際級觀光景點日月潭方面，為提升交通效益與拓展觀光量能，他多次在院會向交通部長王國材提議，重新盤整水里至日月潭纜車的可行性評估，待集集支線與田中高鐵支線接軌後，就能搭火車、纜車直達日月潭，讓集集觀光資源串聯、發展系列觀光體驗。

▲立委蔡培慧爭取集集支線鐵路交通與水里纜車，促進南投觀光發展。（圖／記者高堂堯翻攝）

交通部觀光局次長祁文中表示，鐵道是交通部重要建設之一，未來會持續協助南投改善整體交通規劃，也期望能帶動周邊經濟發展。

▲立委蔡培慧爭取集集支線鐵路交通與水里纜車，促進南投觀光發展。（圖／記者高堂堯翻攝）

鐵路局局長伍勝園另指出，今年2月已撥款800萬給縣政府、針對輕軌做初步規劃；蔡培慧說明，縣內除集集觀光支線外，並無其他大眾交通運輸可提供遊客進行移動，因此名間輕軌是南投必要的交通建設，若能促成中彰投三縣市大眾運輸組成環狀路網，將能大幅提升中部地區居民通勤需求。

至於水里至日月潭纜車的興建案，觀光局也表示，目前已經重啟纜車案的可行性評估，期望未來能為南投觀光發展帶來更多效益。

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