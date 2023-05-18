台鐵司機闖紅燈！ATP煞停又續開車「擠壞轉轍器」　運安會要查

▲運安會將調查兩起台鐵事故。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國家運輸安全調查委員會今日公布立案調查兩起重大鐵路事故，包括4/22台鐵區間車司機員闖紅燈，導致一組未開通路徑之轉轍器遭擠壞；5/9台鐵區間車撞上鐵道局工作平台車，造成該列車主排障器損壞。

運安會今日公布0422臺鐵第4111次車南澳站重大鐵道事故初報，臺鐵局一列第4111次區間車於4月22日南澳站始發車時，冒進顯示險阻（紅燈）號誌之出發號誌機，經列車自動防護系統（ATP）介入後觸發緊急緊軔停車，相關人員未察覺，並重新操作該列車自動防護系統後繼續行駛，造成一組未開通路徑之轉轍器遭擠壞，該起事故無人員傷亡。

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運安會表示，接獲事故通報後，指派3位先遣調查人員，會同交通部鐵道局及臺鐵局人員進行人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。

另一起事故調查則為0509臺鐵第3121次車嘉義站重大鐵道事故初報，台鐵局第3121次車於5月9日上午約0515時行經嘉義站至南靖站間里程約K299+722處，撞及軌道上由鐵道局中部工程處承包商所屬之工作平台車，造成該列車主排障器損壞。該事故無人員傷亡。

運安會表示，已於5月9日派出3位先遣調查人員，會同鐵道局及臺鐵局人員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行調查作業。