防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

▲台鐵新購列車駕駛台設三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線有異，只要按下按鈕，列車就能自動煞車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

日前台中捷運旁建商施工出包，高樓吊臂砸中台中捷運，中捷應變不及，導致列車照常發車撞上。而台鐵新購EMU900型區間車及EMU3000型新自強號，駕駛台設有三合一緊急停車按鈕，司機員一旦發現路況有異，只要按下按鈕就可讓列車自動煞車。

台中捷運日前發生吊臂掉落軌道，站內列車仍照常發車，導致直接撞上遭吊臂貫穿車廂，1人枉死，也震撼各界，除追究建商責任外，也檢討捷運公司應變機制。

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為提升行車安全，台鐵日前也檢討各項列車防護措施，包括異常狀況下緊急停車、緊急停車車長閥，並精進人員操作SOP。

台鐵局表示，新購EMU900型及EMU3000型電聯車，駕駛台上都設有三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線狀況有異，只要按下按鈕，列車就能同時自動緊急煞車、鳴警笛、並降下集電弓，大幅縮減反應時間，降低可能致損程度。

▲台鐵新購列車駕駛台設三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線有異，只要按下按鈕，列車就能自動煞車。（圖／台鐵）

此外。台鐵也針對EMU900車長閥護蓋進行改善，台鐵局長杜微表示，新車車長閥機能已經有所增進，但為緊急時快速操作，車長閥護蓋不應上鎖，並請加上警語「請勿亂動以維安全」。

另日前台鐵一名司機員因列車一端ATP故障拒絕開車，溝通過程反被主管要求「圓融點」，而台鐵ATP列車自動防護系統近2年故障率達741次，根據統計，台鐵ATP列車自動防護系統故障110年高達442次，111年故障299次，讓司機員困擾不已。

為降低ATP故障率，台鐵與高雄科技大學合作，進行MMI(人機介面)優化，整修電子卡及BTM(感應子傳輸模組)，更換繼電器，清理天線，以及防水處理等，員工分二個梯次完成測台操作訓練，提升自行檢測能力。

▲台鐵優化ATP列車自動防護系統設備。（圖／台鐵）

台鐵局表示，透過優化整修設備和提升檢測能力，ATP平均故障率已從原本每日1.4件降低至每日0.5件，今年更將達到0.3件以下。

杜微也指出，機務保修能力現已提升，未來將以預防性更新組件的方式，維持ATP車上系統良好運作，並也已請相關單位加強各項列車防護與緊急停車的人員操作能力，確保行車運轉安全。