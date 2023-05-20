　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

▲▼台鐵新購EMU900型及EMU3000型電聯車，駕駛台上設有三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線狀況有異，只要按下按鈕，列車就能同時自動煞車。（圖／台鐵）

▲台鐵新購列車駕駛台設三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線有異，只要按下按鈕，列車就能自動煞車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

日前台中捷運旁建商施工出包，高樓吊臂砸中台中捷運，中捷應變不及，導致列車照常發車撞上。而台鐵新購EMU900型區間車及EMU3000型新自強號，駕駛台設有三合一緊急停車按鈕，司機員一旦發現路況有異，只要按下按鈕就可讓列車自動煞車。

台中捷運日前發生吊臂掉落軌道，站內列車仍照常發車，導致直接撞上遭吊臂貫穿車廂，1人枉死，也震撼各界，除追究建商責任外，也檢討捷運公司應變機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提升行車安全，台鐵日前也檢討各項列車防護措施，包括異常狀況下緊急停車、緊急停車車長閥，並精進人員操作SOP。

台鐵局表示，新購EMU900型及EMU3000型電聯車，駕駛台上都設有三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線狀況有異，只要按下按鈕，列車就能同時自動緊急煞車、鳴警笛、並降下集電弓，大幅縮減反應時間，降低可能致損程度。

▲▼台鐵新購EMU900型及EMU3000型電聯車，駕駛台上設有三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線狀況有異，只要按下按鈕，列車就能同時自動煞車。（圖／台鐵）

▲台鐵新購列車駕駛台設三合一緊急停車按鈕，司機員發現路線有異，只要按下按鈕，列車就能自動煞車。（圖／台鐵）

此外。台鐵也針對EMU900車長閥護蓋進行改善，台鐵局長杜微表示，新車車長閥機能已經有所增進，但為緊急時快速操作，車長閥護蓋不應上鎖，並請加上警語「請勿亂動以維安全」。

另日前台鐵一名司機員因列車一端ATP故障拒絕開車，溝通過程反被主管要求「圓融點」，而台鐵ATP列車自動防護系統近2年故障率達741次，根據統計，台鐵ATP列車自動防護系統故障110年高達442次，111年故障299次，讓司機員困擾不已。

為降低ATP故障率，台鐵與高雄科技大學合作，進行MMI(人機介面)優化，整修電子卡及BTM(感應子傳輸模組)，更換繼電器，清理天線，以及防水處理等，員工分二個梯次完成測台操作訓練，提升自行檢測能力。

▲▼台鐵ATP列車自動防護系統設備。（圖／台鐵）

▲台鐵優化ATP列車自動防護系統設備。（圖／台鐵）

台鐵局表示，透過優化整修設備和提升檢測能力，ATP平均故障率已從原本每日1.4件降低至每日0.5件，今年更將達到0.3件以下。

杜微也指出，機務保修能力現已提升，未來將以預防性更新組件的方式，維持ATP車上系統良好運作，並也已請相關單位加強各項列車防護與緊急停車的人員操作能力，確保行車運轉安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台11線死亡車禍！撞到「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡
快訊／任期最後特赦陳水扁？　蔡英文：沒有開始想也沒想過
天選之人3年沒確診！　女星痛訴「趕上這波了」：生不如死
高中男墜樓留5億遺產　媽媽通姦丟國籍！最多只能拿200萬
莫莉慘了！「真的鬧上韓媒版面」　標題遭下：別碰她
美國恐怖眼藥水已釀4死！　14人直接失明「4人摘眼球」
大雨崩塌！　20人受困阿里山眠月線

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

北市女打AZ「腦梗塞」獲250萬救濟金！青年打BNT四肢麻+複視獲45萬

「瑪娃」颱風最快今生成！發展越強　台灣下周「降雨機率越低」

防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

董事長失智！不能說的秘密藏2年　一句「妳不能不要我」妻淚崩

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

「運氣差」命理師教1招破解！進廟裡先懺悔：你可能做了白痴事

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

北市女打AZ「腦梗塞」獲250萬救濟金！青年打BNT四肢麻+複視獲45萬

「瑪娃」颱風最快今生成！發展越強　台灣下周「降雨機率越低」

防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

董事長失智！不能說的秘密藏2年　一句「妳不能不要我」妻淚崩

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

「運氣差」命理師教1招破解！進廟裡先懺悔：你可能做了白痴事

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

拜登將在廣島會見澤倫斯基　日本：烏克蘭局勢是G7重點

全文／蔡英文執政七周年談話一次看　「團隊認真做事，也懂得反省」

台11線死亡車禍！小貨車自撞電桿「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡

山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

台灣「雀客旅館」進軍東京、大阪！住一晚1600起　最快第3季開幕

痛批民進黨治理失能　柯文哲曝參選動機：翻轉台灣命運

張育成游擊金手套級守備！美媒難以忘懷　撰文評價紅襪戰力

第9次免疫？　「人最多感染8次新冠」專家這樣解釋

LEXUS今年推「新一代空間大休旅」！豪華配備還能越野　搭V6動力

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

新北「超正檢察官」脫法袍！

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

新莊童肚子餓　向路人乞討便當

董事長失智！　一句「妳不能不要我」妻淚崩

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

更多熱門

相關新聞

手刀搶票！端午連假台鐵「加開152班次」　5/24開放訂票

手刀搶票！端午連假台鐵「加開152班次」　5/24開放訂票

端午將有4天連假，台鐵預計疏運期間加開152班加班車，5月24日凌晨起將開放搶票。

台鐵司機闖紅燈害設備擠壞！運安會要查

台鐵司機闖紅燈害設備擠壞！運安會要查

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

交部擬修法！雙鐵員工違規恐罰15萬　工會怒「只究責基層」

超線被警告…汪狂蹭求放過　車長：解除契約

超線被警告…汪狂蹭求放過　車長：解除契約

吳景欽／中捷自動駕駛沒責任嗎

吳景欽／中捷自動駕駛沒責任嗎

關鍵字：

台鐵駕駛台緊急停車按鈕EMU900EMU3000台中捷運ATP

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

新北「超正檢察官」脫法袍！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

被吞後破肚自救？眼鏡蛇腹部卡同類...離奇死狀曝

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面