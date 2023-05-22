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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西桂林暴雨371所學校緊急停課　民眾邊開車邊覺得「車要浮起來」

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林今（22）日暴雨成災，市內多處積水嚴重，甚至出現滾滾洪流，共計371所中小學緊急停課。當地民眾紛紛拍下淹水景象，有樓梯在水勢衝擊下變成瀑布，還有人在積水中搶快通行，邊開車邊喊著，「感覺車都要扶起來了！」

▲桂林暴雨導致市區多處積水嚴重。（圖／翻攝海客新聞）

▲桂林暴雨導致市區多處積水嚴重。（圖／翻攝海客新聞，下同）

《央視》報導，5月22日凌晨開始桂林遭遇強降雨天氣，已經出現較為嚴重的內澇，當地氣象台發布暴雨紅色預警。桂林市於22日5時55分已啓動洪澇災害Ⅳ級應急響應，暴雨區內部分河流可能出現超警洪水，預計未來24小時，灕江桂林城區至灕江陽朔縣城等河段水位將上漲2米（公尺）左右。

▲桂林暴雨導致市區多處積水嚴重。（圖／翻攝海客新聞）

受暴雨影響，桂林市區多處路段積水嚴重，已經有多部車輛泡在水中動彈不得，根據一名民眾在車內拍攝的影片顯示，這輛車行經積水路段，前方的大貨車經過時，水位已經淹沒整個車輪，險象環生，車主則表示，「坐在車內感覺車都要浮起來了！」

▲桂林暴雨導致市區多處積水嚴重。（圖／翻攝海客新聞）

桂林市防汛抗旱指揮部指出，桂林市出現大到暴雨，局部大暴雨天氣，最強小時降雨量為靈川九屋青獅潭水庫94.9毫米（公釐，下同），靈川、臨桂、桂林市區已發布暴雨紅色預警。桂林水文中心資訊顯示，過去24小時，桂林市普降中到大雨，桂林城區、臨桂、靈川、資源、興安等縣（區）局部降大暴雨，日降雨量較大的有臨桂區臨桂鎮廟嶺村193.0毫米，秀峰區172.0毫米。

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