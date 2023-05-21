見警就逃！2失聯移工PK南警街頭追逐戰　被50歲副所長KO解送收容

▲兩名阮姓逃逸移工，於20日在新美街路段與第二分局副所長高德陵展開街頭追逐戰。（圖／林悅翻攝）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南一高姓員警昨(20)日下午巡邏時，見兩名男子一看見他就跑，隨即追上去並呼叫支援。雙方狂奔3分鐘跑了1公里，兩名男子甩不開高警，被來支援的警力包圍逮捕，經調查發現為失聯逃逸移工，依違反入出國及移民法，將兩人解送移民署台南市專勤隊收容並續辦遣返事宜。

台南市第二分局海安派出所副所長高德陵帶班，於20日下午5時執行巡邏勤務中，行經民生路二段某超商下車巡簽時，發現有2名男子一看到他竟轉頭就跑，高警直覺有異，立馬追緝上去，在奔跑中沿途以無線電通報位置及呼叫支援。

兩男及高警一路沿著民生路、新美街轉至永福路二段前後狂奔追逐3分鐘。原來高警已50歲仍每日慢跑10公里、體力訓練充沛，兩男甩不開他，最後體力不支，被來支援的警力包圍控制，帶回調查。

員警調查發現，2名同為阮姓之越南籍移工(26歲、25歲)，前後於2017年及2018年申請來台居留工作，長期在桃園工作，但兩人分別在去年6月及12月失聯經通報為行方不明。

直到這兩名移工於20日相約來台南，準備前往民生路某間網紅酒吧消費，不料走到超商前突然看見員警巡邏行經下車，心慌之際拔腿就跑，雙方追逐近1公里後，兩男被後續警力到場支援圍捕，調查後依違反入出國及移民法解送內政部移民署台南市專勤隊收容。

第二分局表示，移民署於今年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案。另本專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。

▲阮姓兩名逃逸移工，被員警依違反入出國及移民法解送台南市專勤隊收容。（圖／林悅翻攝）