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侯友宜道歉了！基於對台南的疼惜之心　認一時情急用詞不夠周全

▲▼ 侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜登《董事長開講》。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜20日出席《董事長開講》節目，稱前台南市議員謝龍介沒當選台南市長是「台南人沒眼睛」，引發綠營砲轟，民進黨總統參選人賴清德也要求侯友宜必須道歉。侯友宜21日晚間透過臉書致歉，表示基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，他對台南市民朋友衷心致上歉意，往後的發言中，他會更加精準發言。

侯友宜表示，「嘉義，是我成長的故鄉，而台南，是我們親密相臨的鄰居」，他提到，兒時的府城印象，是蘊藏著深厚歷史、文化、美食及人情味的地方，但昨日，他和謝龍介在一場活動上談及台南的現況，對於這些年台南所經歷的種種變遷，他們的心情都無比沉重。

侯友宜指出，「我為我們台南市民感到抱不平，文化之都—台南應該值得更好的發展，台南的市民值得擁有一位更出色的市長」，而他ㄧ直認為謝龍介深耕台南數十年，長期關懷在地的議題，為農漁民發聲，替市民爭取權益，如果給予謝龍介為台南服務的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。

侯友宜強調，基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，他要對台南市民朋友衷心致上歉意，往後的發言中，他也會更加精準發言，表達他對現況的憂慮，並且全力以赴讓台灣更好。

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