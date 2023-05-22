和平實小家長控強灌宗教思想　北市教育局：應符合實驗理念

▲台北市和平實驗國小移地教育課程爆發宗教爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

有台北市立和平實驗國小家長向本刊投訴，去年底到台東進行長達21天的移地教育，竟要求進教堂唱福音歌曲，強灌宗教思想，且學期中校外教學活動頻繁，多次甚至未公開招標。台北市教育局副局長陳素慧表示，學校行前均舉辦過說明會，家長可自行決定是否參與，至於招標部分，只要到達招標金額，就會要求依規定辦理，不會因為實驗學校就有特例。

陳素慧表示，學校舉辦移地教學，行前應充分告知家長課程特色與活動性質，家長和學生可以自由選擇是否參加，若不參加學校也要安排個別化課程。至於和平實小移地教學期間羊隻死亡的祝禱活動，據她瞭解，是因為學生心生難過，導師協助安撫情緒，並對著羊唱《奇異恩典》。

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陳素慧指出，疫情期間教育局並不鼓勵學校辦理戶外教學，據校方說法，是家長間私下邀約出遊參訪，後來學校導師也自費參與，坦言這是家長和導師間的「解套作法」，但現在疫情已解封，會要求學校舉辦校外教學或畢旅活動一定要招標，否則一定辦到底，至於畢旅天數只要充分跟家長溝通，教育局沒有意見。

陳素慧說，實驗教育有別於一般正規學校，在課程安排與規劃上有所不同，在招生說明會上應充分告知家長，家長也有自由的教育選擇權，而實驗學校在規劃相關課程與活動時，也要檢視是否符合實驗教育的本質與精神。

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