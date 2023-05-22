　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和平實小家長控強灌宗教思想　北市教育局：應符合實驗理念

▲台北市和平實驗國小。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市和平實驗國小移地教育課程爆發宗教爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

有台北市立和平實驗國小家長向本刊投訴，去年底到台東進行長達21天的移地教育，竟要求進教堂唱福音歌曲，強灌宗教思想，且學期中校外教學活動頻繁，多次甚至未公開招標。台北市教育局副局長陳素慧表示，學校行前均舉辦過說明會，家長可自行決定是否參與，至於招標部分，只要到達招標金額，就會要求依規定辦理，不會因為實驗學校就有特例。

陳素慧表示，學校舉辦移地教學，行前應充分告知家長課程特色與活動性質，家長和學生可以自由選擇是否參加，若不參加學校也要安排個別化課程。至於和平實小移地教學期間羊隻死亡的祝禱活動，據她瞭解，是因為學生心生難過，導師協助安撫情緒，並對著羊唱《奇異恩典》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳素慧指出，疫情期間教育局並不鼓勵學校辦理戶外教學，據校方說法，是家長間私下邀約出遊參訪，後來學校導師也自費參與，坦言這是家長和導師間的「解套作法」，但現在疫情已解封，會要求學校舉辦校外教學或畢旅活動一定要招標，否則一定辦到底，至於畢旅天數只要充分跟家長溝通，教育局沒有意見。

陳素慧說，實驗教育有別於一般正規學校，在課程安排與規劃上有所不同，在招生說明會上應充分告知家長，家長也有自由的教育選擇權，而實驗學校在規劃相關課程與活動時，也要檢視是否符合實驗教育的本質與精神。

【相關新聞】
►獨／和平實小要學生「進教堂唱聖歌」 家長控：畢旅10天噴2.5萬

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生死因不明！　高大成相驗：懷疑兇嫌不只1人
劉芒人設翻車！　1年損失2千萬↑
快訊／確定不邀！　台灣無法參加世衛大會
企鵝妹穿緊身衣「聊天室刷一排胸大」！　嚴肅反應曝
快訊／新莊嚴重車禍！　20歲騎士噴飛命危
快訊／蘇貞昌、陳時中按鈴提告了！　各求償1000萬
關係圖曝光！　議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」
快訊／5億高中生配偶被問「你愛他嗎？」　反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

「成年禮金」有望擴大常態化！文化部長史哲：越多人使用越可能

2050淨零！航空業想用永續航空燃油「台灣卻沒得加」　盼政府修法

劉芒人設翻車「1年損失2千萬↑」　內行曝1原因：大品牌不會再找她

陳時中提告吳子嘉「衛福部跟進」？　王必勝：法律措施討論中

首創再生「永續航空燃油」載客飛行　成本貴30萬！華航：不漲票價

愛爾麗醫療集團總裁常如山　華醫暢談「談服務─有質才有量」

男友嫌她「讀學店」！女大生親揭「雙方學歷」　網力挺：分得好

華航「永續示範航班」再現　創3驚喜亮點！實踐淨零碳飛行

企鵝妹穿緊身衣「被讚胸大」反問大三小　曝理想男性尺寸：最舒適

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

「成年禮金」有望擴大常態化！文化部長史哲：越多人使用越可能

2050淨零！航空業想用永續航空燃油「台灣卻沒得加」　盼政府修法

劉芒人設翻車「1年損失2千萬↑」　內行曝1原因：大品牌不會再找她

陳時中提告吳子嘉「衛福部跟進」？　王必勝：法律措施討論中

首創再生「永續航空燃油」載客飛行　成本貴30萬！華航：不漲票價

愛爾麗醫療集團總裁常如山　華醫暢談「談服務─有質才有量」

男友嫌她「讀學店」！女大生親揭「雙方學歷」　網力挺：分得好

華航「永續示範航班」再現　創3驚喜亮點！實踐淨零碳飛行

企鵝妹穿緊身衣「被讚胸大」反問大三小　曝理想男性尺寸：最舒適

引擎中拎出「哇哇叫小三花」　洗完香香立刻找到專屬奴才

農曆4月運勢大洗牌！屬龍投資機運多、「這生肖」桃花排排站

中國禁美光產品　陸行之：影響層面要觀察這5大重點

2024大選可望適用！北市競選看板限縮　只能在「集中佈告欄」掛廣告

台船等3檔淨值低於票面　交易所宣布明起暫停融資融券

新莊小貨卡左轉猛撞「雙載機車」！騎士搶救1hr不治…現場滿地碎片

5億高中生死因不明！高大成曝義務幫忙「懷疑兇嫌不只一人」

「你倆出代誌全黨撩落去」　蔡宗豪反諷周、李2人在說他們自己

汪擠中間破壞浪漫「越線就低吼」　媽笑：最佳避孕方式

彰化警變路怒浩克！控對方肇逃仍被記一大過　所長連座慘遭拔官

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

警執法過當　他喊「拿密錄器澄清」！網搖頭：更慘

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

4女輪流侍寢90歲翁！「她成功上位」後竟消失了

台大生交報告「窮人強制結紮」　整組人下場慘了

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

更多熱門

相關新聞

獨／明星小學要學生「進教堂唱聖歌」　家長控：畢旅10天噴2.5萬　

獨／明星小學要學生「進教堂唱聖歌」　家長控：畢旅10天噴2.5萬　

台北市立和平實驗國小向來是家長擠破頭抽籤的明星小學，但有家長向本刊投訴，去年底六年級學生到台東進行移地教育長達21天，每天一早竟要學生進教堂唱福音歌曲，甚至對「羊的遺體」繞行念祝禱詞；而下月將舉行的畢旅，硬推10天9夜的澎湖獨木舟行程，每人要價2.5萬元，光是六年級一整年花在校外教學、畢旅費用就高達5萬元，簡直把公立學校辦成貴族私小，而且多次活動均未公開招標。

腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

北市中小學科展揭曉　建中生研究鐵路時刻表獲頒特優獎

北市中小學科展揭曉　建中生研究鐵路時刻表獲頒特優獎

快訊／北市教育局正式公告！「創校57年」文德女中今年8月起停招

快訊／北市教育局正式公告！「創校57年」文德女中今年8月起停招

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

關鍵字：

和平實驗國小和平實小台北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

瑪娃凌晨轉中颱上看強颱　今晚全台變天

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

超級限定款「大王具足蟲」拉麵

「改款新TOYOTA Corolla」登場

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面