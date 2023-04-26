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快訊／北市教育局正式公告！「創校57年」文德女中今年8月起停招

▲台北市教育局正式公告文德女中停招訊息。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市教育局正式公告文德女中停招訊息。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

創校56年的台北市私立文德女中，受少子化衝擊，因招生人數無法維持學校運作，去年12月向台北市教育局提交停招計畫書，經台北市教育局審查委員會開會通過後，已完成核定，今（26日）正式上網公告，創校57年的文德女中，確定從112學年度起停招，這也是北市近5年來，第5所宣布退場的學校。

北市教育局今在「112 學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺」公告，已核准「台北市私立文德女子高級中學112學年度停招一年級新生，公告及轉知學生家長停招訊息，以維護學生權益。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，因112年高中職免試入學簡章已印製完成，來不及修正文德女中的停招資訊，未來在學生選填志願時，會在免試入學志願選填系統上做排除設定，以免學生誤填，也提醒學生和家長留意停招資訊。

目前文德女中全校學生有65人、正式教職員9人，今年高三畢業後剩下38名學生。文德女中校長陳清煌表示，會確保在校生可以持續就學、順利畢業，學校會透過增聘代課代理教師，提供完整教學，不會犧牲學生受教權益，未來停招後，將轉型辦理其他社會福利機構。

位於台北市內湖區的文德女中，是天主教會學校，是北市知名老牌私校，近年來受少子化衝擊，招生不如預期，去年4月為求轉型，還推出「國際雙聯學位班」，與國際名校合作，但仍無力回天。而同樣位處內湖區、創校47年的達人女中，也將在今年8月起，國中部首度招收男學生，學校也將更名為達人高中。

▲文德女中驚傳要停招。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

▲文德女中確定今年8月起停招。（圖／翻攝自Facebook／文德女中粉絲團）

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