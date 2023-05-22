▲家長控訴和平實小強迫學生上台唱詩歌表演。（圖／家長提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立和平實驗國小向來是家長擠破頭抽籤的明星小學，但有家長向本刊投訴，去年底六年級學生到台東進行移地教育長達21天，每天一早竟要學生進教堂唱福音歌曲，甚至對「羊的遺體」繞行念祝禱詞；而下月將舉行的畢旅，硬推10天9夜的澎湖獨木舟行程，每人要價2.5萬元，光是六年級一整年花在校外教學、畢旅費用就高達5萬元，簡直把公立學校辦成貴族私小，而且多次活動均未公開招標。

和平國小家長投訴，去年12月1 日至22日，全六年級約52名學生到台東進行移地教育長達21天，師生投宿天主教台東聖母醫院輔導興建的聖母農莊，兩名帶隊導師竟然每天帶學生進教堂「晨禱」，集合時間一到就要合唱福音歌曲「傳給人」做集合號，甚至要等有信仰學生禱告後，才展開一整天的課程，批評老師違反宗教中立，事先也沒告知家長和學生有此安排。

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投訴家長還指控，師生投宿期間，園區內飼養的小羊因不明原因猝死，游姓導師竟率領學生環繞「羊的遺體」唱聖歌，據他瞭解，羊隻在教會中，不同於其他牲畜，批評該師強灌激進宗教思想給學生；家長另指控，移地教育期間，適逢聖母醫院舉辦揭牌活動，竟要求學生上台「配合」唱詩歌表演，「如果事先知道移地教育充滿宗教色彩，根本不會讓孩子參加」。

投訴家長還說，和平國小的實驗教育，就是頻繁辦理戶外教學、畢旅系列活動，從去年開始，先是到鹿港進行5天的移地教學，接著到碧潭、蘇澳練習划獨木舟，作為今年6月前往澎湖10天9夜獨木舟畢旅的前導教學，加上台東21天的移地訓練，每個六年級家庭花在戶外教學與畢旅費用就高達5萬元，燒錢情況已經是天龍國私立小學的規格，而且多次活動均未辦理招標。

和平實小校長黃志順表示，之所以選擇台東聖母醫院的農莊是有其歷史脈絡，半世紀前來自瑞士的一群修士，來到台東興建教堂，照顧偏鄉弱勢的原住民學子，目前該農莊是長照、給老人供餐的社福機構，不能說投宿在有教會色彩的農莊就是宣揚宗教，難道去看大甲媽祖繞境或參觀清水祖師廟，也是宣揚宗教嗎？他並解釋，每早上教堂是參與農莊人員的晨會，這也是移地教育的一環，並非強迫學生上教堂。

至於在移地教學期間，因為農莊有羊隻死亡，導師帶領學生繞行祝禱唱聖歌，黃志順說，這是從生命教育的角度去哀悼、祝福已逝的生命，藉此告訴學生尊重生命。他強調，長達21天的移地教學，都有縝密的課程規劃，沒有傳遞任何宗教思想，現場也有學生家長一起參與，公共電視還來拍攝記錄片。

針對投訴家長質疑多次校外教學未辦理招標，黃志順表示，應該是家長私下邀約出遊，因為疫情期間教育局禁止舉辦校外教學等活動，而畢旅長達10天9夜是因為有安排一系列的壯遊課程，目前正辦理招標作業，如果學生經濟上有困難，學校仁愛基金會協助。

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