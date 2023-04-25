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獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」　宣布改名高中

▲創校47年的達人女中，今年8月起迎來首屆男學生，校名改為達人高中。（圖／翻攝自Facebook／達人女中）

▲創校47年的達人女中，今年8月起迎來首屆男學生，校名改為達人高中。（圖／翻攝自Facebook／達人女中）

記者楊惠琪／台北報導

受少子化衝擊，為拓展學生生源，台北市私立知名老牌女校達人女中宣布，從今年8月起，國中部首度招生男學生，校名也將改為「臺北市私立達人高級中學」，又一所女校走入歷史。台北市教育局證實，尊重私校辦學，已核定達人女中更改校名的申請，近日也已完成公告程序。

因應少子化趨勢，近10年來，已有不少女校均轉型招收男生，位於台北市內湖區的達人女中，是國內知名的天主教學校，創校47年，一直堅持保持女校傳統，這次為了拓展生源，決定首度在國中部招收男生，目前北市私立純女校只剩衛理女中和金甌女中。

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達人女中教務主任李雅清說，除了受少子化影響外，近年教會倡導性別平等，希望學校也能逐步招收男生，經過相關課程與設施等軟硬體調整後，並增設男生廁所、籃球場等設施，決定從112學年度國中部招收首屆男生，預估第一屆會有50名男學生就讀，至於高中部是否會跟進招生男學生，還要再評估。

李雅清說，創校近半世紀，達人首度迎來男學生，對全校師生來說都很新鮮，相信在教學與學習上會帶來更多刺激與交流，由於新校名將在今年8月1日揭牌，本屆畢業生最近紛紛到校門拍照，留下珍貴的「達人女中」校名。未來男女合校後，將持續推動生命教育、品格教育與生涯教育等辦學理念。

台北市教育局中教科長黃喬偉表示，女校成立有其時代背景，現在大環境受少子化影響，各校經營都面臨困難，學校要調整招生對象或適度轉型等規劃，只要符合辦學理念，教育局都予以尊重。

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