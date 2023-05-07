北市中小學科展揭曉　建中生研究鐵路時刻表獲頒特優獎

▲北市中小學科展昨揭曉，234件作品獲獎表揚。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市第56屆中小學科學展覽會昨（6日）舉行頒獎典禮，總計有591件作品參賽、參加學生1620人，評選結果計有46件特優、61件優等、127件佳作等共計234件。獲得高中組特優的建國中學學生吳亞倫，以演算法及模擬器進行旅客列車鐵路時刻表排點，希望能有效提升旅途效率，將代表北市角逐全國科展。

北市教育局指出，本屆科展分為國小、國中及高中組，作品依組別分為數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學、電腦與資訊學、環境學、行為與社會科學等12大類科；46組獲特優學生將代表北市參加全國第63屆中小學科學展覽會，特別為得獎學生規劃科展輔導工作坊，期望能在全國科展再創佳績。

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建國中學學生吳亞倫在電腦與資訊學科作品「以元啟發式最佳化演算法進行鐵路時刻表排點」獲特優獎肯定，研究採用啟發式最佳化演算法及模擬器進行旅客列車鐵路時刻表排點，希望能找出一份針對旅客需求、提升旅客運輸成功率且降低旅途時間的時刻表。吳亞倫說，首次在大型比賽獲獎，科展路上學習到很多寶貴經驗，希望能在全國科展再次獲得肯定。

蘭雅國中學生黃亮凱、胡予翼、張朝瑾等人以「設計風洞輸出穩流風場來分析羽球在風洞中的穩定度」獲物理科特優，此研究利用新式測量方法（流體力學）設計風洞量測羽毛球穩定度，透過不同廠家實訪羽毛球製造過程設計出本次完整實驗，並模擬出最佳穩態流風場，使羽球有較優的滯空穩定度。

日新國小學生林子捷、黃彥清、許翊辰、陳意涵、呂承翰等人以「不同的冰塊變因對畫糖降溫速度的影響」作品獲物理科特優，獲獎學生指出，畫糖是一種傳統技藝，畫糖人將熱糖放置在金屬板上並在糖冷卻前畫上可愛、生動的圖案，發現等待糖冷卻的時間很長，希望透過實驗的方式加快畫糖的冷卻，節省等待的時間，透過調整添加物及冰塊量，找出影響降溫速度的方法。