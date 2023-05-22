400年前畫作！驚見8歲男童穿「Nike球鞋」　母女驚：時空旅人

Is the boy in this 400-year-old painting wearing a pair of Nike trainers? https://t.co/oqPPI8t5dS pic.twitter.com/UZBE0QfxdR — Daily Mail US (@DailyMail) May 20, 2023

實習記者蘇敏禎／綜合報導

真的有時空旅人？英國一對母女日前到英國倫敦的國家美術館（National Gallery）參觀，竟在一幅400年前的肖像畫作上，發現一名8歲男童竟穿著有「NIKE」勾勾標誌的運動鞋，讓她們感到驚奇又有趣，還開玩笑地稱男童是「時空旅人」。

據《每日郵報》報導，英國57歲婦女費歐娜（Fiona Foskett）和23歲女兒荷莉（Holly），日前到倫敦美術館參觀，在欣賞一幅來自17世紀的肖像畫時，發現畫中身著黑色斗篷外套、拿著高腳杯的的8歲貴族男童，腳上竟穿著有著「白色NIKE勾勾」的運動鞋。

當時，發現「NIKE」勾勾的費歐娜大笑向女兒提問「等等，他穿的是Nike球鞋嗎？」兩人因此推測，畫中男童可能是傳說中的「時空旅人」。

▲仔細一看鞋上確實印有一個白色勾勾記號，與Nike的標誌十分雷同。（圖／翻攝自推特「@DailyMail」）

報導指出，這幅畫出自於荷蘭畫家費迪南德·波爾（Ferdinand Bol），畫中的男童是波爾的姪子弗雷德里克（Frederick Sluysken），為當地富家酒商的貴族公子。但這幅畫出自1650年代，與1964年1月25日創立的NIKE相比，整整早了300多年，使許多人更堅信，真的有「時空旅人」。

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