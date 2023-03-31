　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

預言2023年6件大事！　時空旅人：美超級火山噴發「奪上萬條人命」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 自稱時空旅人的網友揭示2023年地球重大發現。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱來自西元2671年的時空旅人先前針對地球雙行星、外星人及異次元入口等釋出警告，最新預言則提出2023年將發生的一系列重大事件，包括一種將感染逾5萬人的腺鼠疫，以及一場將奪走成千上萬條性命的超級火山噴發。

@radianttimetraveler Ancient is the future…#fyp #foryou #timetravel #radianttime #timetraveler #xyzbca #viral #entertainment ♬ Epic Music(873690) - Pavel

《每日星報》報導，自稱從未來穿越而來的阿拉里克（Eno Alaric）持續在TikTok上傳預言，近日公開最新影片，重申自己時空旅人的身分，「注意，如果你覺得我不是真的時空旅人，記得2023年這些地球上的重大發現」，列出以下重要日期。

●4月4日：一種腺鼠疫（Bubonic Plague）在冰帽（ice cap）融化後被發現，疫情獲得控制以前感染5.2萬人。

●5月12日：一顆恐龍蛋被發現，狀況完好無損，孵化出一隻三角龍。

●6月4日：海洋中央一次大地震震出一條比馬里亞納海溝深2倍的海溝，從中冒出許多被認為已滅絕的生物。

●7月18日：美國西部超級火山（Supervolcano）噴發，濃煙及火山灰籠罩全美各地上空，成千上萬人喪生。

●8月24日：一個藏身南美洲的古老文明被發現，技術遠比我們更先進。

●9月18日：發現一個來自非洲的磁場，威力大到指南針都指向那裡，而不是指向北方。

這段預言影片公開短短一天累計13萬次觀看，網友紛紛留言熱議他的說法究竟是否可能成真，「將是個忙碌的夏天」、「這些事都不會發生」、「哈哈，這聽起來荒謬又難以置信」、「這些只是明牌吧」、「拜託，如果你說的美西超級火山指的是黃石，那只代表你2012看太多次了」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／北市和平西路死亡車禍　騎士遭砂石車輾爆頭
快訊／高雄國中生「美工刀割老師」　她當場濺血
新竹名店老五鹹粥重開張　老闆轟雞蛋黑市價嚇人
快訊／侯友宜拔擢女力！　新北市府最新首長名單出爐
幸運兒先拿到6000！　王道銀代墊5000萬
快訊／國道11車追撞　爆炸火燒車畫面曝！
修杰楷突揭賈靜雯「脾氣越來越差」　嚇壞眾人
快訊／下班注意！國10燕巢段5車撞一團　嚴重回堵4公里
66頭豬被偷！　找到時已全被吃了
OL爛醉搭JR被撿屍　陌生男拖進樓梯間性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

預言2023年6件大事！　時空旅人：美超級火山噴發「奪上萬條人命」

41歲母胎單身男網戀8年「1次就中」！信真愛每月匯款　遭勸親子鑑定

考了960次！69歲南韓阿嬤終於拿到駕照　駕訓班鬆了一口氣

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

第一人稱體驗女僕咖啡廳　可愛手勢＋咒語萌翻網！

預言2023年6件大事！　時空旅人：美超級火山噴發「奪上萬條人命」

41歲母胎單身男網戀8年「1次就中」！信真愛每月匯款　遭勸親子鑑定

考了960次！69歲南韓阿嬤終於拿到駕照　駕訓班鬆了一口氣

麥卡錫推特貼中國地圖「包括台灣」　美國記者傻眼了

5動藝起來！全國最大幼兒作品展　國立海科館變身童趣夢想王國

防制誤信偏方傷身　成大醫院攜手中嘉打擊假訊息

4／8將訪美！　柯文哲揭模擬考題：晶片聯盟的看法為何？

炎亞綸爆收過「張學友情書」！　陶晶瑩見男神羞喊：心都地震了

快訊／北市騎士擦撞機車倒地　遭砂石車輾爆頭慘死

車廂愛愛「窗戶反射全曝光」！毯子一掉她瞬間全裸　乘客看傻眼

要發大財了！「3星座」4月財運爆棚　第1名有望一夜致富

剛畢業「月領32K北漂族」想投資ETF　AI推2檔+2招穩穩領錢！

台股月線連三紅　外資投信：清明連假後指數平均上漲機率八成

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

新奇熱門新聞

時空旅人揭6件大事　火山噴發奪萬條人命

41歲母胎單身男網戀8年「1次就中」！遭勸做親子鑑定

當裸體家政婦6年！她曝客戶「脫掉衣服一起做」

考了960次！69歲南韓阿嬤終於拿到駕照

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

日本唯一破產城市　興衰史一次看

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

嬌小長髮妹「圖書館全裸4秒謎片」瘋傳！

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

「外星人木乃伊」基因檢測曝！科學家：與正常人類不同

大谷禁慾成怪物　自爆喜歡蘆田愛菜

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

更多熱門

相關新聞

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

美國未來學家兼Google前工程師庫茲維（Ray Kurzweil）過去曾因147項對未來的預測中只有3項完全錯誤，準確率高達86%，而聲名大振。最近，他在一次採訪中大膽預測，人類將在8年內獲得永生。

女買花祭祀死去兒　路人一句話神預言懷孕

女買花祭祀死去兒　路人一句話神預言懷孕

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

新神鬼先知預言台灣將爆衝突　規模堪比三戰

新神鬼先知預言台灣將爆衝突　規模堪比三戰

精準預言女王駕崩　算命師揭「2023最新預測」

精準預言女王駕崩　算命師揭「2023最新預測」

關鍵字：

時空旅人預言

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

即／國1桃園11車追撞　大貨車起火全面回堵

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面