預言2023年6件大事！　時空旅人：美超級火山噴發「奪上萬條人命」

▲ 自稱時空旅人的網友揭示2023年地球重大發現。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱來自西元2671年的時空旅人先前針對地球雙行星、外星人及異次元入口等釋出警告，最新預言則提出2023年將發生的一系列重大事件，包括一種將感染逾5萬人的腺鼠疫，以及一場將奪走成千上萬條性命的超級火山噴發。

《每日星報》報導，自稱從未來穿越而來的阿拉里克（Eno Alaric）持續在TikTok上傳預言，近日公開最新影片，重申自己時空旅人的身分，「注意，如果你覺得我不是真的時空旅人，記得2023年這些地球上的重大發現」，列出以下重要日期。

●4月4日：一種腺鼠疫（Bubonic Plague）在冰帽（ice cap）融化後被發現，疫情獲得控制以前感染5.2萬人。

●5月12日：一顆恐龍蛋被發現，狀況完好無損，孵化出一隻三角龍。

●6月4日：海洋中央一次大地震震出一條比馬里亞納海溝深2倍的海溝，從中冒出許多被認為已滅絕的生物。

●7月18日：美國西部超級火山（Supervolcano）噴發，濃煙及火山灰籠罩全美各地上空，成千上萬人喪生。

●8月24日：一個藏身南美洲的古老文明被發現，技術遠比我們更先進。

●9月18日：發現一個來自非洲的磁場，威力大到指南針都指向那裡，而不是指向北方。

這段預言影片公開短短一天累計13萬次觀看，網友紛紛留言熱議他的說法究竟是否可能成真，「將是個忙碌的夏天」、「這些事都不會發生」、「哈哈，這聽起來荒謬又難以置信」、「這些只是明牌吧」、「拜託，如果你說的美西超級火山指的是黃石，那只代表你2012看太多次了」。