世界300年後毀滅！　時空旅人：外星人親自帶「8000地球之子」離開

▲時空旅人表示，外星人將親選「8000地球之子」離開。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

一名自稱來自西元2671年的時空旅人表示，地球將在300年後面臨毀滅邊緣，而來自其他星球的外星人，將會帶著8000名優秀的「地球之子」離開，讓人類可繼續存活下去。

根據《每日星報》報導，阿拉里克（Eno Alaric）自稱是一名來自2671年的時空旅人，他時常在TikTok分享各種未來事件的預測，以吸引超過13萬人追蹤。而他在最新影片中指出，地球將在2323年逼近毀滅邊緣，屆時將有外星人來帶走足夠優秀的地球人。

阿拉里克表示，地球因為帶有敵意的另一個外星物種來臨而幾乎陷入毀滅，這時會有另一種被稱為「冠軍」（The Champion）的外星人，會在2323年3月23日親選8000名優秀的「地球之子」，並將這些人帶往另外一個移居的星球，讓人類可以繼續存活。

這也並非阿拉里克第一次提到外星人將造訪地球，他在去年底就曾提到，地球將被一種充滿敵意的外星人摧毀，但另一種外星人會拯救部分人類。不過，網友也對他的預言保持高度懷疑，「這些內容太牽強」、「他從沒說準過」；但也有人認為，外星生物確實有可能存在，「我覺得他們現在就在這裡」。