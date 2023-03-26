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驚曝外星人已帶走8000名人類！　美「時空旅人」：地球主人將來到

@radianttimetraveler The Champion has Left… #fyp #radianttime #foryou #timetravel #viral #timetraveler #xyzbca #entertainment Horror Music(842278) - Pavel

記者張靖榕／綜合報導

美國一名自稱來自西元2671年的「時空旅人」先前警告，地球將在300年後毀滅，預言今年3月23日外星人將來到地球，23日當天他再度發布影片宣告，外星人已經來過並帶走8000名地球人。影片吸引逾21萬人觀看，網友留言開酸，「所以...你留在這裡，留在『過去』編輯和上傳影片到TikTok？」

▲▼阿拉里克聲稱一批地球人已被帶走，地球真正的主人正在前來的路上。（左圖／翻攝TikTok／右圖／Pixabay）

▲阿拉里克聲稱一批地球人已被帶走，地球真正的主人正在前來的路上。（左圖／翻攝TikTok／右圖／Pixabay）

自稱時空旅人的阿拉里克（Eno Alaric）經常在TikTok分享各種未來事件的預測，今年1月他預言地球在2323年瀕臨毀滅，外星人會在地球毀滅以前帶走8000名優秀的「地球之子」，並將這些人帶往另外一個移居的星球，讓人類可以繼續存活。

阿拉里克之後又上傳多支外星人將帶走地球人的預告，他於本月23日宣布，外星人已經來訪過地球，並且帶走了8000個人，確切時間為美東時間3月23日晚間7時30分。

阿拉里克說5小時前外星人「冠軍族」（The Champion）來到地球，尋找最優秀的工程師、科學家、醫師和領導人，而由於外星人能夠以超越光速的速度旅行，將優秀地球人移居到新的星球的時間約是地球上的4年。

阿拉里克還聲稱，另一個種族的外星人「遠方族」（The Distants）正在前來地球的路上，將會在2024年中抵達地球。他說遠方族實際掌握著地球，在埃及的金字塔就是他們擁有地球的象徵。

這支發布在TikTok上共1分02秒的影片於24日上傳，雖然這類預言常因天馬行空的想像吸引許多人瀏覽，但留言的網友幾乎都在開酸，「冠軍族把你留下了嗎，哈哈哈哈」、「既然外星人還沒到，你至少可以給我明天大樂透開獎號碼吧」、「喔是喔，我是來自水星的人」、「我是那8000人之一，但我還是比較喜歡我那舒服溫暖的床，下次地球毀滅時再見吧。」

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