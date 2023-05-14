菲律賓宣示專屬經濟海域主權　在南沙群島放5座浮標

▲菲律賓南海專屬經濟區放浮標。（圖／翻攝自twitter／Jay Tarriela，下同）



中央社

菲律賓海岸防衛隊發言人今天說，已在南海專屬經濟區（EEZ）內放置導航浮標，以宣示對南沙群島的主權。南沙群島引發數國主權爭議。

路透社報導，隨著中國在南海的行動越來越強勢，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）希望與盟邦美國建立更密切的關係。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard, PCG）說，從5月10日到12日在200浬專屬經濟區內的5個地區設置5個懸掛國旗的浮標，其中包括牛軛礁（Whitsun Reef），2021年有數百艘中國海上民兵船在當地停泊。

海岸防衛隊南海問題發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）准將推文表示：「此舉凸顯菲律賓保護海上邊界和資源並促進海上貿易安全的堅定不移決心。

中國駐馬尼拉的大使館沒有立即回應路透社的請求發表評論。

菲律賓海岸防衛隊2022年5月曾在南沙群島的4個島嶼安裝5個導航浮標。

除了菲律賓以外，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也宣稱對南沙群島擁有主權。中國在南沙群島的島礁上挖沙建島，並且安裝飛彈和設置跑道。